Budova Filozofické fakulty UK na Palachově náměstí žije dvoudenní okupační stávkou za důslednější ochranu klimatu. Akce studentské iniciativy Univerzity za klima vybízí politiky i vedení vysokých škol k většímu zájmu o globální problém růstu emisí v důsledku lidské činnosti.

Dvoudenní okupační stávka studentů na Filozofické fakultě UK za ochranu klimatu. | Foto: Deník / Jan Prokeš

„Stejně jako studenti a studentky v listopadu 1989 i my odmítáme beznaděj. A stejně jako oni považujeme my dnes otázky zachování životního prostředí za zásadní,“ napsala iniciativa na Facebooku. Do stávky se zapojilo několik stovek studentů, část z nich chce strávit ve škole i dnešní noc. Vedení fakulty s tím ale nesouhlasí a chce, aby studenti místo po 22. hodině opustili. Normální výuka se kvůli stávce nerušila, paralelně ale na chodbách probíhají tematické diskuze a přednášky.