Záměr si vyžádá necelý půl milion korun, zatím lidé na kampani přispěli zhruba polovinu. Mezi podporovateli celé iniciativy je například reprezentant Česka ve vodním slalomu a letošní vicemistr Evropy do 23 let na singlkanoi Vojtěch Heger. Dále úspěšná snowboardistka Eva Samková či zpěvačka a herečka Barbora Poláková. Projekt podporuje také Český surfový klub.

Celkovou revitalizací má projít také veřejné prostranství ostrova a břehy, tu chystá Institut plánování a rozvoje hl. města Prahy společně s architektonickou kanceláří RKAW. Zatím připravuje dokument nazvaný Manuál vize ostrov a Štvanice. „Manuál by měl být hotov do konce roku. Zatím sbíráme a analyzujeme data o tom, jakým způsobem lidé ostrov využívají,“ uvedl náměstek pro územní rozvoj Petr Hlaváček (TOP 09).

Podle spolku by se pro veřejnost mohlo otevřít příští rok na jaře. V plánu je i další rozvoj tratě pro vodní slalom a vybudování zázemí s půjčovnou vodáckého vybavení s přilehlou loděnicí a kavárnou.

