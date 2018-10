Jaké atrakce lidé chtějí na Výstavišti? Simulátor stáří příliš neoslovil

Vedení městské společnosti Výstaviště Praha si nechalo za více než 600 tisíc korun zpracovat sociologický výzkum toho, jaké atrakce by lidé v areálu vedle Stromovky v budoucnu rádi viděli. Novinářům to řekla dosluhující primátorka Adriana Krnáčová (ANO) a zástupci firmy. Z průzkumu vyplynulo, že lidé chtějí simulátor podmínek v různých místech světa, centrum virtuální reality, lezeckou stěnu, park optických klamů nebo centrum únikových her. V průzkumu uspěly i restaurace s národními kuchyněmi nebo dům zmrzliny.

"Doporučíme představenstvu, aby určitě rozpracovalo na základě doporučení nějaký harmonogram i s návrhy investic," uvedla primátorka. Místopředseda představenstva Ivan Pártl řekl, že se už staví lezecká stěna, o dalších investicích nicméně zatím rozhodnuto nebylo. "Vznikla pracovní skupina," řekl.

Průzkum se podle Ladislava Kliky z firmy MindBridge Consulting, která jej zpracovala, skládal ze dvou částí. V první se daly dohromady skupiny, jejíž členové přišli s nápady na možné nové atrakce v areálu. Ve druhé se kvantitativní metodou pomocí internetových dotazníků výzkumníci ptali lidí, které z nápadů by preferovali. Ve vzorku respondentů byli početně posíleni lidé s dětmi a obyvatelé okolí Výstaviště. Odehrával se mezi obyvateli Prahy i Středočeského kraje.

Jako nejzajímavější lidé vyhodnotili projekt centra, které by lidem pomocí smyslových vjemů přiblížilo podmínky v různých světových destinacích. Další atrakce by měla lidi s pomocí virtuální reality přenést do minulosti. Z 11 hodnocených nápadů u lidí nejméně zabodoval simulátor stáří. Podle Kliky staří lidé vědí, jaké je to být starý, a mladí o tuto zkušenost příliš nestojí.

Průmyslový palác v novém

Výstaviště v dalších letech čekají velké investice. Vedení města nedávno schválilo zakázku za zhruba 1,25 miliardy korun na opravu Průmyslového paláce a dostavbu jeho levého křídla, které v roce 2008 zničil požár.

Vedení magistrátu také plánuje stavbu nové budovy u Lapidária, kam by chtělo umístit Slovanskou epopej Alfonse Muchy. Vedle toho se v areálu dělají menší úpravy a rekonstruuje se například restaurace Pražan, kde se má obnovit minipivovar.

Společnost Výstaviště Praha, která se od roku 2015 stará o areál Výstaviště, v posledních měsících provázejí problémy. Bývalý předseda dozorčí rady firmy Pavel Vyhnánek (Praha 7 Sobě) v červnu upozornil na podezřelé veřejné zakázky a další problémy, které ve firmě vnímal. Poté, co je vedení společnosti ani rada města jako její valná hromada neřešila, rezignoval. V červenci dozorčí rada odvolala předsedu představenstva Pavla Klašku (ANO). Primátorka Krnáčová se krátce na to nechala jmenovat do dozorčí rady. Dnes uvedla, že se nebrání ve firmě dál působit poté, co ji v čele města nahradí zástupce nové koalice vzešlé z voleb.