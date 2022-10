„Jsou borci,“ na jejich adresu nejenom prohlásila, ale i zveřejnila na twitteru hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková (STAN), která je téměř sousedkou: žije v nedalekých Mnichovicích. Uvedla to v souvislosti se slavností spojenou s poklepáním na základní kámen, jež se uskutečnila v pátek 30. září. Na staveništi, kde už jsou vidět rozsáhlé přesuny zeminy. „Stavba rok a půl, příprava šest let. Když jsme poprvé seděli nad vizualizací, říkala jsem si, že jestli se tohle povede vybudovat třem nevelkým obcím na Praze-východ, bude to zázrak. A je,“ konstatovala. Na facebooku doplnila i další slova odrážející nadšení: „Bude to krásná škola.“