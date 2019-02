Bar Cobra, Lajka, Letka, Vnitroblock a Alchymista se staly pokusnými pražskými kavárnami, z nichž by se časem měly stát cirkulární. Projekt neziskové organizace INCIEN za finanční podpory městské společnosti Pražské služby má za cíl vytvořit řešení, jak se má správně nakládat s odpady.

„Díky spolupráci s Pražskými službami jsme schopni velmi dobře zmapovat stav v jednotlivých městských částech a následně vyhodnotit a nabídnout řešení pro jednotlivé provozovny. Bohužel jsme zjistili, že v této oblasti služeb se s odpady nakládá velmi nezodpovědně. A společná inciativa začít řešit tento problém na lokálních úrovních ukazuje na fakt, že si to tyto provozy uvědomují a není jim to lhostejné. Velká část odpadů, jako jsou obalové materiály, potravinový odpad či jednorázového nádobí, vzniká úplně zbytečně a my chceme najít možnosti, jak to změnit,“ uvedla v tiskové zprávě Barbora Kebová, z Insitutu Cirkulární ekonomiky.

Existuje samozřejmě odpad, který eliminovat nejde, proto nový projekt upozorní, jak s ním dále pracovat, aby neskončil ve spalovně či na skládce. Třídit odpad nařizuje gastronomickým provozovnám zákon, ale někteří majitelé nařízení nerespektují.

„Kavárny a restaurace tím komplikují situaci svému okolí a městu. Výsledkem zneužívání systému tříděného odpadu jsou přeplněné kontejnery a nepořádek kolem nich, který zatěžuje občany,“ tvrdí Jan Svátek z Pražských služeb.

Desatero cirkulární kavárny

V dubnu by chtěly zúčastněné subjekty představit příručku Cirkulární kavárny s návodem pro ostatní provozovatele kaváren či jiných restauračních zařízení. Už nyní však vzniklo Desatero cirkulární kavárny.

Neplýtvat jídlem. Vařit bezezbytku. Kávovou sedlinu posílat k dalšímu využití. Nakupovat bez obalu. Vyhýbat se jednorázovému nádobí. Nakupovat z druhé ruky a druhotných surovin, opravovat. Šetřit vodou. Šetřit energií. Uklízet ekologicky. Třídit, recyklovat, kompostovat.

Sedmá městská část si přeje, aby projekt Cirkulární kavárny motivoval ostatní pokrokové podnikatele na sedmičce. „Za největší úspěch bych považoval, kdyby projekt zvednul vlnu, na kterou budou naskakovat i další kavárny u nás i jinde,“ řekl Ondřej Kolínský z úřadu Prahy 7, kde suverénně vládne magistrátní lídr hnutí Praha sobě a poslanec Jan Čižinský.

Z ankety mezi pěti zmíněnými podniky na Letné a okolí vyplývá, že nejvíce v tomto směru provozovatele kaváren a barů trápí mléko. „Toho uděláme v sezóně i dvě stě litrů týdně. Proto jsme začali pracovat s dodavateli, kteří mléko dávají ve větších a ideálně vratných obalech,“ popsal Petr Holata z cukrárny a kavárny se zahrádkou s názvem Alchymista.

Podle Zuzany Vachové z Vnitroblocku je také při jejich spotřebě množství tetra-packů děsivé. Proto i kavárna v industriálních prostorách v Holešovicích chce najít bezobalového dodavatele mléka.