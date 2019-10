Jak se za socialismu pracovalo v továrnách v Praze? Deník přináší v rámci seriálu Jak vidí Češi listopad 1989 další díl, tentokrát o zaniklých továrnách v srdci Prahy.

1. máj v ČKD. Za 1. republiky světově proslulý podnik se za totality stal výkladní skříní strojírenství a postupně upadal. | Foto: ČTK

Chodit do „kolbenky“ se stalo synonymem ranního vstávání do práce. Málokdo si dnes při cestě do O 2 areny či obchodního centra Galerie Harfa vzpomene, že v těchto místech stávala ČKD, jedna z nejznámějších pražských továren, jejíž kořeny sahají do dob Rakouska-Uherska.