Jak se orientovat v životě. Tilia pořádá setkání pro děti z domovů

Cesta z domova domů. To je projekt „Slunce“ podporující dospívající mládež z dětských domovů, která se musí připravit na samostatný život. Pokud by spolek Tilia vyhrál v programu Tesco „Vy rozhodujete, my pomáháme“, financoval by z výhry ubytování, stravu a lektory.

Jedná se o cyklus deseti víkendových setkání probíhající od září do června. Hlavními tématy jsou zejména příprava na odchod z dětského domova do společnosti, začlenění do pracovního života a prevence rizikového chování. „Klademe důraz na dlouhodobou práci s mládeží. Pro děti je důležité, že jezdí na stejná místa a že máme stabilní lektorskou skupinu," řekl manažer projektu „Slunce" Petr Mezera. Kurzy se konají v Týnci nad Sázavou a v Českém Šternberku, přičemž účastníci jsou obyvatelé dětských domovů v Novém Strašecí, Zruči nad Sázavou, Sázavě, Kralupech nad Vltavou a Nymburce. Pražská Tilia pracuje s dětmi z domovů již dvanáct let. Její činnost je nanejvýš záslužná, ale také výjimečná, zejména dlouhodobým záběrem. Podstatou programu společnosti Tesco "Vy rozhodujete, my pomáháme" je pomoc místním neziskovým a příspěvkovým organizacím při uskutečnění předloženého projektu. Ten by měl mít pozitivní vliv na život v místě, kde organizace působí. Akce probíhá až do 17. února ve všech prodejnách sítě Tesco. Zákazníci v nich nyní dostávají za nákup speciální žeton, jehož vhozením do urny hlasují pro daný projekt. Letošní ročník je pátý v pořadí. Jako vizitku popularity tohoto programu uveďme, že počet vhozených žetonů jde každoročně do milionů. Celostátně čeká na oceněné projekty více než pět milionů korun.

Autor: Redakce