Praha – Byly dva dny po prvním kole prezidentských voleb. A první, co jsem slyšela, když jsem nastoupila na konci dovolené do letadla, bylo šustění. To když si spolucestující chtěli uzmout noviny, aby se konečně po čtrnácti dnech dozvěděli, jak to vlastně s těmi kandidáty vypadá. O prezidentské volbě si špitaly i letušky, když zrovna lidem neroznášely jídlo, a byly za závěsem vzadu v letadle.

HOSTINSKÝ MARTIN BRABEC z restaurace U Nováků jako jeden z mála barmanů v centru Prahy pustil hostům v televizi prezidentský duel. | Foto: Pražský deník/Dimír Šťastný

O volbě si vášnivě povídali i dva celníci na Ruzyni. Jeden jasný pravičák, druhý levičák. Nad argumenty toho druhého, proč je jeho kandidát nejlepší, jen kroutili hlavou.

„To si snad děláš srandu! Vždyť neumí pořádně česky!" nadával ten vyšší. „No, ale rozhodně se nechová jako buran," byla obrana toho druhého. O to větší překvapení mě čekalo, když jsme se s naším šéfredaktorem a fotografem vydali ve čtvrtek za Pražany do hospůdek.

Naše očekávání byla veliká. Hned v prvním restauračním zařízení najdeme několik skupinek rozvášněných diskutujících (nejlépe z obou dvou táborů), kteří se s námi nejenže podělí o své názory na kandidáty v televizním duelu, ale také ochotně zapózují fotografovi. Jak bláhoví jsme byli!

Bez zájmu i bez televize

Výchozím bodem pro nás bylo Mariánské náměstí, odkud jsme se Husovou ulicí vydali do Hrabalovy pivnice U Zlatého tygra. Nepochodili jsme. Stejně jako U Dvou koček, U Medvídků či v Pivnici U kata. Naše naděje jsme vkládali i do Balbínovy poetické hospůdky. Nic. Buďto televize neměli vůbec, anebo je hospodští naladili na jinou vlnu, na tu sportovní. Florbalovou.

S červenajícími se tvářemi a modrajícími prsty jsme se už pomalu vzdávali. „Tak tohle je poslední štace," shodli jsme se všichni tři před vstupem do restaurace U Nováků. A ještě, že jsme tam vlezli!

„Oba jsou na to už starý," znělo v hostinci v centru Prahy

„Zeman umí líp mluvit, ale je to starej vyčůranej politik a komunista. Kde je koryto, tam je i Zeman. Lepší by asi byl ten šlechtic, sice neumí hymnu a není mu rozumět, ale byl v Rakousku, tak má přehled. Myslim o tom, co se děje ve světě," povídá mi u výčepu v restauraci U Nováků kousek od Václaváku štamgast a sázkař, který se představuje jako Petr.

Je čtvrtek večer, v televizi zrovna dávají prezidentský duel. A barman Martin Brabec jako jeden z mála ho má puštěný. Pravda, kulečník nebo florbal, který mu „hraje" na ostatních televizích, táhne hosty víc.

„Od té doby, co vypadl Franz, to nesleduju," odpovídá mi mladík, který projde kolem baru. „To slyším často. Lidi říkají, že oba jsou na to starý," reaguje barman Martin. „Schwarzenberg vůbec, divím se, že ho mladý tak volej," podivuje se.

„Kdybych mohl, volím Klause. Teď si to sice podělal těmi amnestiemi, ale jinak má svoji hlavu, nepodepíše hned všechno, co mu přinesou," říká nepopulární názor.

Kdo za týden prezidentskou volbu vyhraje? „Pro mě je to prašť jak uhoď, možná spíš Zeman, u Schwarzenberga bude lidem vadit, že tady nežil," myslí si Martin.

Zato sázkař Petr má jasno. „Schwarzenberg vyhraje. Je na něho kurz 1,51. Na Zemana 2,77. Když to řekli bookmakeři, tak to tak dopadne, to jsou chytří lidi. Znáte Horáčka?" ptá se mě?

„Myslíte Michala Horáčka?" „Jasný. Tak to je můj kamarád. Už 40 let. Chodil jsem k němu ještě sázet načerno do Tatranu. Napsal o mně knížku. Kdo víc vsadí, ten víc bere. To je moje krédo," povídá. „Na Klause jsem dřív vsadil, vyhrál to. Tenhle kníže to vyhraje taky."

„A kolik jste vsadil?" ptám se ho. „Ále, to nestojí za řeč," vytáčí se. „Tak kolik?" „Jenom pětistovku. To víte, jsem v důchodu. Ale je to tutovka. Jestli máte sto tisíc, klidně si vsaďte taky," radí mi.

Sto tisíc nemám. Vlastně ten večer u sebe nemám ani pětistovku. Takže Petrovi jen slíbím, že o tom napíšu.