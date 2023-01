Přípravy na cestu zahrnovaly chvílemi hektické shánění obytného auta a také vyřízení volebního průkazu přes datovou schránku poslední den před koncem zákonné lhůty. Brisbane jsme opustili s pronajatou „kosmickou lodí“, tedy obytným vozem nejmenší velikosti, v úterý večer.

Cesta byla spletitá a neobešla se bez překvapení a nevyžádaných „lekcí“. Po asi dvou stech kilometrech mě přestala bavit rovná Pacific motorway a do navigace jsem proto zadal jakýsi kemp u řeky osmdesát kilometrů ve vnitrozemí.

Za hluboké tmy jsem začal o mém rozhodnutí pochybovat, když na navigace ukazovala třicet kilometrů do cíle a dojezdový čas skoro hodinu. Po nekončícím kodrcání jsme zastavili dávno po půlnoci v hlubokém lese u cedule s nápisem „dále jen pro terénní vozy“. Do cíle zbývaly necelé dva kilometry a my jsme strávili noc natěsnaní v autě – stavět stan a hlavně v něm zkoušet spát jsem se neodvážil.

Takové náročnější okamžiky však během cesty vyvážily stejně nečekané chvíle čiré radosti. Třeba náhodné objevení krásného vodopádu s pěkným kempem a historicky zajímavým „zapadákovem“ opodál. Zhruba tisícikilometrová štreka mezi metropolemi Queenslandu a Nového Jižního Walesu se završila v sobotu ve tři čtvrtě na dvě odpoledne místního času. Zaparkoval jsem u konzulátu v Sydney a vkročil do volební místnosti, kde jsem měl být posledním hlasujícím. Měl, ale nebyl.

Milé členky zdejší volební komise a současně zaměstnankyně konzulátu mi po chvíli sdělily, že volit nemůžu, protože můj volební průkaz z Prahy nestačil dorazit. „Víme o vás, ale než se dostala vaše žádost z datové schránky přes Prahu 6 k ministerstvu zahraničí, bylo už jasné, že ji nestihne doručit ani kurýr. Podle našeho pozorování možnost vyřízení průkazu přes datovou schránku zvýšila zájem o volby v cizině, nicméně váš případ jistě zmíníme v reportu o volbách, aby v budoucnu k podobným nesrovnalostem nedocházelo,“ řekla předsedkyně komise v Sydney Hana Landová.

Volba se nezdařila, nedorazil voličský průkaz.Zdroj: Deník/Jan Prokeš

Vítězství Petra Pavla ve zvláštním volebním okrsku 110 (Sydney) bylo drtivé. Vysloužilý generál dostal 239 hlasů z 270, přičemž 69 lidí volilo na průkaz. „Někteří lidé projevili skutečně obdivuhodnou snahu. Minimálně čtyři hlasující na voličský průkaz přijeli ze vzdáleného Melbourne, kam se vydali na Australian Open. Asi deset krajanů přiletělo kvůli volbám z Nového Zélandu. Jedna slečna, žijící stovky kilometrů od Sydney, sedla ráno do letadla a po volbách se zase letadlem vrátila domů,“ upozornila Landová.

Komunikace ohledně hlasování v Sydney byla podle diplomatky někdy oboustranně náročná, protože zejména dlouhodobější cestovatelé často nedokázali odhadnout, kde zrovna budou ve dny voleb. Příkladem budiž pětičlenná rodina, která vyrazila na cestukolem světa a na druhé kolo prezidentských voleb se (úspěšně) pokusila zakotvitv Sydney.

Mezi hlasujícími turisty či studenty se podle členek volební komise našli i tací, kteří netušili o podmínce vyřízení volebního průkazu či zapsání na zvláštní seznam v případ voleb mimo Česko.Z krajanů, kteří v Austrálii žijí, k volbám podle členek komise přišli v podobném poměru jak mladší, tak starší ročníky. Skutečně posledním voličem byl Karel Aldorf.

„V Austrálii žiji osm let a pracuji jako manažer restaurace. Dokud jsem byl v Česku, volil jsem svědomitě, po přesunutí do Austrálie jsem si dal pauzu. Ale tyto volby jsem považoval za důležité,“ řekl před volební místností Karel Aldorf, který si při výběru svého kandidáta nemusel moc rozmýšlet.

Poslední volič na konzulátu v Sydney Karel Aldorf.Zdroj: Deník/Jan Prokeš

„Nejsem nějaký zarputilý antibabišovec, ale vadí mi způsob jeho vystupování, jeho chování a lhaní. V prvním kole jsem volil Nerudovou a také ve druhém byla má volba jasná,“ doplnil Čech, který vnímá Australany oproti Čechům jako pozitivnější a navzájem se více respektující společnost.