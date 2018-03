Jak na ucpané silnice: miniauta, která se spojí do autobusů

Zatímco Praha roky bezúspěšně řeší, zda letiště s centrem propojit metrem či rychlodráhou či jak zkrotit nepoctivé taxikáře a jak se postavit k novinkám typu Uber, světové metropole připravují způsoby dopravy, které pražským radním musejí připadat jako ze sci-fi.

Miniauta. Design Tommaso GecchelinFoto: Next Future inc.

Například Dubaj. Tamní úřad pro dopravní infrastrukturu začal minulý měsíc ve spolupráci se společností Next Future Transportation testovat první samořiditelné minivozy, které se dokážou podle potřeby spojovat do „vláčků“. Zatím se projely po vyhrazených cestách, v dohledné době by ale měly zvládnout i jízdu po běžných silnicích.

Šest sedících a čtyři stojící

„Do reálného provozu v Dubaji by mohly být uvedeny v polovině roku 2019,“ říká ambiciózně spoluzakladatel společnosti Next Tommaso Gecchelin, který tento týden vystoupí v Praze na dvoudenní konferenci SingularityU Czech Summit. Jak jeho idea, se kterou se z Itálie přes Silicon Valley dostal až do Dubaje, konkrétně funguje?

Každý minivůz o velikosti Smartu uveze šest sedících a čtyři stojící lidi. V dopravní špičce mohou moduly jezdit pospojované a uvezou stejně lidí, jako běžný autobus, cestující mezi nimi mohou libovolně procházet. Když je poptávka po dopravě menší, mohou mít podobu minibusu. A mimo špičku mohou zákazníkům sloužit jako obyčejné (i když samořiditelné) taxíky.

Hologram i „vypěstované" maso na hamburger

Jako opravdové sci-fi už zní další Gecchelinova slova, jak cestování zoptimalizovat: na předměstích by si moduly zákazníci zavolali jako běžná taxi, která by se cestou do centra pospojovala s ostatními, cestující by si vyměnili místa podle toho, kam směřují. Pak by se jednotlivé moduly opět oddělily a lidé by dorazili a vystoupili v cíli.

Na konferenci, na kterou se podle organizátorů sjede špička vizionářů ze Silicon Valley, vystoupí i profesor Mark Post z Maastrichtské univerzity, který dokázal v laboratoři „vypěstovat“ maso na hamburger. A zakladatel Singularity University Peter Diamantis se na pódiu zase zjeví jako hologram.

Rozvoj technologií není hrozbou

„Poprvé v historii lidstva se technologie vyvíjejí tak rychle, že mnozí z nás to už přestávají chápat,“ říká Eva Hanáková, ředitelka SingularityU Czech Summit.

„V souvislosti s tím se k lidem dostávají hlavně zprávy typu, že nás čeká nadvláda strojů a že lidstvo ovládne umělá superinteligence. A přesně to chceme změnit. Chceme ukázat, že rozvoj technologií není hrozbou, nýbrž že znamená spoustu nových příležitostí pro svět byznysu i pro lidstvo jako celek.“