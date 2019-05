/FOTOGALERIE/Součástí knižního veletrhu Svět knihy, který se koná od čtvrtka 9. května na pražském výstavišti, bude i letos Memoriál Jana Tleskače, zámečnického učně ve stínadlech - Mistrovství světa ve vyjímání ježka z klece. Vítěz si odnese putovní pohár a 80 nejlepších také samotný kovový hlavolam.

Vyjmout co nejrychleji hvězdici z kovového pouzdra či, chcete-li, osvobodit ježka z jeho klece. To bude hlavní úkol každého, kdo se zúčastní Mistrovství světa ve vyjímání ježka z klece. Milovníci tohoto svérázného hlavolamu se utkají na pražském výstavišti od 9. do 11. května.