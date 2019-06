Jak jsme žili v Československu. Vršovice proslavil Eden i továrna na patentky

Pražský deník přináší po celý rok cyklus Jak jsme žili v Československu. Každý týden zveme čtenáře do novodobé historie jednotlivých pražských čtvrtí. Na procházku po významných momentech let 1918 až 1992 tentokrát zveme do Vršovic.

4 fotografie v galerii › Bohemians. Slavný stadion Ďolíček si prošel mnohými změnami. Kdysi se na něj vešlo až 18 000 diváků, ale většina míst byla tehdy na stání. Dnes se může každý divák posadit, ale kapacita se zmenšila na pět tisíc návštěvníků. | Foto: ČTK

Vršovice jsou nejspíš usedlostí velmi starou - kontroverzní Kronika česká Václava Hájka z Libočan zmiňuje rok 730 jakožto datum jejího založení jakýmsi Vršem. První doložená zmínka je ale až z roku 1088 ze zakládací listiny vyšehradské kapituly. Jak jsme žili v Československu. Libeň - městská část dětí a hrdinů Přečíst článek › Většinu své historie prožila obec v relativním klidu a příliš se nerozrůstala. Změna se dostavila se stavbou železnice a otevřením první vršovické zastávky roku 1882. Tehdy se sem ve velkém začal stěhovat průmysl a s ním i dělníci. Zatímco v roce 1844 žilo v obci 924 obyvatel, na počátku první republiky narostl jejich počet na necelých 33 tisíc. Patentky dobyly svět Bylo to právě v tomto období, kdy docházelo k největší výstavbě. Roku 1902 povýšil Vršovice císař František Josef I. na město a starostou se stal Václav Drobný, který měl s městem velké plány. Za jeho působení došlo k úpravě toku Botiče a stavbě Dívčí školy, usedlost Rangherka byla přeměněna v radnici a do města byla konečně zavedena kanalizace. Soukromníci ale nezůstávali pozadu a už v roce 1907 se sem přemístila továrna Jindřicha Waldese na patentky. Ta zde stojí dodnes. Podnik ustál první světovou válku a továrna byla jedna z nejmodernějších v Československu. Disponovala totiž šatnami pro muže a ženy, lázněmi, knihovnou, a dokonce i tělocvičnou. Jak jsme žili v Československu. Kobylisy - čtvrť plná zeleně Přečíst článek › Waldesovi se dařilo natolik, že v místech dnešní Galerie Deset postavil muzeum knoflíků. Před druhou světovou válkou musel ale uniknout i s rodinou z Československa a po svém návratu o svou továrnu záhy přišel, byla totiž znárodněna. Rodina se sice pokoušela o její navrácení, ale Ústavní soud roku 2014 žádost zamítl. Eden, ráj kapsářů Ve Vršovicích však nebylo vše jen o práci, ale také o zábavě. O tom svědčí výstavba obřího lunaparku, jemuž se začalo říkat Eden neboli ráj. Ten otevřel svou bránu veřejnosti roku 1922 a těšil se zprvu velké popularitě. Lístek stál 1,20 Kč a návštěvník mohl vkročit do začarovaného zámku, projet se na vysokém toboganu, ukázat svou zdatnost na střelnici a zlatým hřebem byla pět kilometrů dlouhá horská dráha. Už o čtyři roky později se ale lunapark potýkal s nízkou návštěvností, a aby toho nebylo málo, lidé začali říkat Edenu „Ráj kapsářů“. Lunapark přežíval ještě několik desetiletí, až byl nakonec roku 1946 definitivně uzavřen. Jak jsme žili v Československu. Troja - část spojená se zoologickou zahradou Přečíst článek › Bohužel ani Vršovicím se nevyhnuly hrůzy druhé světové války. Už hned po okupaci Prahy Němci došlo pro mnohé obyvatele Vršovic k traumatické události, když byly vozatajské kasárny přebírány nacistickými vojáky. „Otce jsem viděl v životě jen dvakrát plakat,“ zavzpomínal pamětník Bohumil Kobliha. „Poprvé to bylo, když předával kasárny a nedotknuté válečné sklady Československé armády důstojníkům německého wehrmachtu. Mezi slzami vyprávěl, jak si Němci libovali nad vzorným uložením a nakonzervováním, když jim na vzorek dal otevírat bedny zbrusu nových zbraní, pušek a kulometů.“ Boj o Vršovice Naštěstí se některé zbraně podařilo z kasáren dostat dřív, než se k nim Němci dostali, a zakopat je na polích a zahrádkách. Ty se pak hodily při Pražském povstání, kdy se muži a ženy z Vršovic postavili nacistickému útlaku. Hlavním úspěchem povstalců bylo dobytí dříve obsazených kasáren a vršovického nádraží, kde dokonce donutili Němce v obrněném transportéru vzdát se. Také se podařilo zatarasit oba vinohradské tunely a za továrnou Mitas se vršovickým povedlo ukořistit německá děla ostřelující Prahu. Němci se nakonec z Vršovic stáhli a 9. května mohli již místní oslavovat osvobození. Jak jsme žili v Československu. Dejvice - čtvrť spojená se vzděláním a armádou Přečíst článek › Co říká starostka Prahy 10 Renata Chmelová?

Vršovice svou polohou tvoří širší část centra Prahy a zároveň se jedná o centrum desáté městské části. Žije zde kolem 35 000 obyvatel. Mezi významné dominanty určitě patří moderní trojlodní sakrální kostel sv. Václava, který se nachází na náměstí Svatopluka Čecha. Autorem je architekt Josef Gočár. Dále to je i kostel Církve československé husitské, Vršovický zámeček, továrna Koh-i-noor Waldes, KD Eden nebo Kubánské náměstí. Vršovice jsou známé i díky fotbalu. Necelé dva kilometry vzdušnou čarou od sebe leží dva prvoligové kluby SK Slavia Praha a Bohemians Praha 1905. Určitě sem každý Pražan aspoň jednou v životě zavítá, a pokud ne, srdečně ho zvu. Jedná se o klidnou, zajímavou a moderní část Prahy.



Jak jsme žili v Československu. Jinonice - čtvrť továren a odbojářů Přečíst článek › Věděli jste, že… … Bohemians 1905 se původně jmenovali Atletický a fotbalový klub Vršovice (AFK Vršovice). Slavný stadion Ďolíček získal klub zásluhou vršovické firmy Waldes a místní Občanské záložny. Za svou existenci klub vyměnil mnoho jmen, včetně Železničáři Bohemians, ČKD Stalingrad a ČKD Praha, až se konečně název ustálil na dnešní verzi. … Vršovice bývaly velice bohaté na spolky. Nechyběla tu pobočka Československého červeného kříže či spolek legionářů. Samozřejmě velkým hybatelem společnosti byl za první republiky Sokol, do kterého ve Vršovicích patřilo 1539 členů. Ti dokonce v roce 1921 vystavěli biograf Vzlet, kterým si chtěli vydělat na novou tělocvičnu. To se jim také povedlo a sokolovna byla otevřena v roce 1933. Na Vršovickém náměstí slouží dodnes. Jak jsme žili v Československu. Podolí - čtvrť plovárny a porodnice Přečíst článek › Kam se podíváme příště?

Autor: Adam Snellgrove