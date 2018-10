Jak jsme žili v Československu. Volební speciál - rok 1968

V našem historickém cyklu Jak jsme žili v Československu se s blížícími se komunálními volbami ve čtyřech dílech speciálu podíváme na hlavní město jako celek. Čtvrtý díl se zaměří na invazi vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968. Jak tehdy reagoval pražský magistrát a jak reagovali Pražané?

Během samotné invaze se tehdejší Národní výbor hl. města Prahy do situace nevměšoval a spíše žádal Pražany, aby nedávali okupantům záminky ke střelbě. Někteří lidé doufali v další bitvu o radnici, jak tomu bylo za Pražského povstání na konci 2. světové války, radnice je však odehnala. Přesto byla v srpnu 1968 Nová radnice i s primátorem Ludvíkem Černým jako „hnízdo kontrarevoluce“ obklíčena sovětskými vojsky.

Praha nevěřila

První hodiny invaze byly pro Pražany velkým šokem. Spousta lidí ani po slavném rozhlasovém vstupu „Všemu lidu ČSSR“ v ranních hodinách 21. srpna nevěřila, že by naši spojenci skutečně překročili československé hranice. Hned ráno se začaly tvořit před obchody fronty, protože lidé se báli, že nastanou problémy se zásobováním.

Okolo 7.00 byly slyšet první výstřely kolem rozhlasu. Tentokrát ale rozhlas nevolal o pomoc a raději nabádal k opatrnosti a zdrženlivosti. Přesto chtěli Pražané ukázat svůj nesouhlas a v pravé poledne uposlechli výzvy představitelů tvůrčích a uměleckých svazů a přidali se k dvouminutové stávce proti okupaci.

Neprovokujte okupanty, žádala VB

I přes snahy rozhlasu a televize se v Praze střílelo a zraněných a mrtvých přibývalo. Ale také přibývalo dárců krve a v nemocnicích se jich hlásily tisíce. Nejvíce pak v nemocnici na Karlově náměstí. Také doktoři zůstávali v těchto dnech v nemocnicích a bez odpočinku se starali o raněné. Jistý docent Korčák z nemocnice na Vinohradech vypověděl, že jenom u nich bylo 69 raněných a 4 lidé mu zemřeli na stole.

Na Václavském náměstí se 22. srpna začaly shromažďovat davy lidí a schylovalo se k velké demonstraci. Příslušníci VB ale požádali demonstranty, aby se rozešli a nedávali okupantům záminku ke střelbě. Účastníci demonstrace uposlechli. Mnozí vojáci okupačních sil nechápali, proč sem byli posláni. Čekali město v chaosu a anarchisty na každém rohu. Místo toho se jich lidé ptali, proč jsou tady a že je měli rádi. To, podle výpovědi jisté Aleny v Rudém právu, nevydržel jeden voják z Ukrajiny a zastřelil se.

Anonymní město

Dva dni po 21. srpnu dostali pošťáci příkaz nepředávat seznamy odběratelů různých tiskovin, aby je nemohli vojáci použít k zatýkání. Heslo pro pošťáka bylo: „Nikoho neznáte, nic nevíte.“ Ten den se také v poledne konala hodinová generální stávka a lidé vyklidili ulice města. Praha se stala městem duchů. To velice znervózňovalo vojáky v ulicích, kteří nevěděli co se děje, a čekali útok každou chvíli. K večeru rozhlas varoval před nočním zatýkáním, které prý bylo chystáno okupanty, a nabádal Pražany, aby strhali a zamalovali co nejvíce názvů ulic a orientačních tabulí na silnicích ale také vizitek na zvoncích.

Příští den o tomto napsala Lidová demokracie: „Někde už neexistují ani jmenovky nájemníků. Praha už nemá Vodičkovu ulici, Karlovo náměstí, Praha vymřela podle jmen a čísel. Praha je pro nezvané hosty mrtvým městem. Kdo se tu nenarodil, kdo tu nebydlí, najde milionové anonymní město, ve kterém snad najdou okupanti jen nerůznější výzvy. Ať tedy platí heslo: „pošťák to najde, rošťák ne.“ A skutečně tato akce ztížila okupantům život asi nejvíce. Očití svědci později vyprávěli, jak viděli tanky motat se dokola v uličkách, nebo se zmateně potkávat na křižovatkách.

Matka dvouletého dítěte zavražděna

Největší tragédie se stala den před ukončením okupace centra Prahy, kdy byla na Klárově zastřelena matka dvouletého dítěte Marie Charousková. Podle informací Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR) mělo k události dojít při pokojném přecházení ulice, kde ženu sovětští vojáci postřelili nejspíš z nedbalosti.

27. srpna přišla zpráva z Moskvy, že skončilo vyjednávání. V 7.45 vyklidili okupanti těžkou techniku z centra Prahy a Pražané už nemuseli cestou do práce procházet kolem tanků a obrněných vozidel. Následovaly proslovy prezidenta Ludvíka Svobody a prvního tajemníka Alexandra Dubčeka o „normalizaci“ poměrů a odchodu vojsk.

Přesto Sověti s konečnou platností opustili území Československa až v roce 1991.