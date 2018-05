Jak jsme žili v Československu. Veleslavín a Vokovice - vesnice s metrem

Pražský deník přináší cyklus Jak jsme žili v Československu. Každý týden pozveme čtenáře do novodobé historie jednotlivých pražských čtvrtí. Na procházku po významných momentech let 1918 až 1992 tentokrát zveme na Veleslavín a do Vokovic.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte 6 ZOBRAZIT DALŠÍ FOTOGRAFIE VSTŘÍC LEPŠÍM ZÍTŘKŮM. U příležitosti hrdinného letu první ženy do vesmíru se zaměstnankyně závodu Artima Vokovice pojmenovaly svůj kolektiv právě po ní. Na snímku jsou tedy Členky kolektivu Valentiny Těreškovové před budovou Artimy dne 22. června 1963.Foto: ČTK

Autor: Eliška Černá