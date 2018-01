Jak jsme žili v Československu. Unikátní seriál Deníku startuje už v pátek

Pražský deník připravil unikátní cyklus Jak jsem žili v Československu. Budeme v něm zveřejňovat historické zajímavosti a archivní snímky z jednotlivých pražských čtvrtí (ale i z různých spolků, sportovních klubů, zájmových sdružení atd.) z let 1918 až 1992. V dalším díle, který vyjde v pátek 18. ledna, se podíváme do Braníka!

Branický pivovar. Foto: ČTK

Kdo by odolal prohlížet si stará alba a zažloutlé fotografie dokumentující dobu minulou. Jak lidé před sto lety vítali vznik Československa, jaký byl spolkový život, ale i důležité mezníky v uplynulých sto letech ve vašich městech a obcích. To vše budete nacházet každý pátek na stránkách vašeho regionálního Deníku.

Startuje totiž nový naprosto unikátní projekt Deníku Jak jsme žili v Československu, který bude mapovat 100 let od pádu Rakouska - Uherska až po současnost v řadě míst vašeho regionu.

Co říkají o životě v Braníce jeho obyvatelé?

Jiřina Horňáková, v Braníce žije 36 let

„Žije se nám tady dobře. Hlavní je, že nebydlíme v centru, ale máme to do centra kousek. Také se mi zdá, že Praha 4 dělá pro Baník docela hodně. Dělaly se tu silnice a kanalizace, takže si myslím, že na nás nezapomínají,“





Co říká o Bráníku starosta MČ Prahy 4 Petr Štěpánek?

„Braník má dvě tváře. Sídliště Novodvorská je obklopeno zelení a letos se dočká obnoveného koupaliště Lhotka. Starý Braník má naopak městský charakter a neopakovatelné genius loci se silnou místní komunitou, kde bydlí spousta tvořivých lidí.“