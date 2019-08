Pražský deník připravuje unikátní cyklus Jak jsme žili v Československu. Každý týden zveřejňujeme historické zajímavosti a archivní snímky z jednotlivých pražských čtvrtí z let 1918 až 1992. Podíváme se, jak se za Československa žilo lidem, nahlédneme do kronik a archivů, necháme si vyprávět od místních obyvatel. V dalším díle, který vychází v pátek 23.srpna, se podíváme do Vysočan!

Co říkají místní lidé? Aneta Klobalová

Je to holt bydlení v klidnější části Prahy s krásnou říčkou Rokytkou a podél ní jdoucí cyklostezkou. Všichni si zde nutně zamilují přírodu s rybníky a venkovní fitness. S přibývajícím počtem nově stavěných budov, a tedy vyššího počtu sousedů bych uvítala více podniků jako kaváren a bister. Ze stejného důvodu by mne také potěšilo posílení dopravních spojů.