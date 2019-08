Pražský deník připravuje unikátní cyklus Jak jsme žili v Československu. Každý týden zveřejňujeme historické zajímavosti a archivní snímky z jednotlivých pražských čtvrtí z let 1918 až 1992. Podíváme se, jak se za Československa žilo lidem, nahlédneme do kronik a archivů, necháme si vyprávět od místních obyvatel. V dalším díle, který vychází v pátek 9. srpna, se podíváme do Velké Chuchle!

Co říká o Libni starosta městské části Praha – Velká Chuchle Lenka Felix?

Chuchle byla a je dobrá adresa. Dříve, jako vesnička za Prahou, byla cílem výletů Pražanů a turistů, ať už na dostihy nebo do krásné krajiny v okolí. Dnes tu zeleň máme stále kolem sebe a do centra máme kousek. Chceme, aby se nám v Chuchli dobře žilo, aby se lidé navzájem potkávali, mohli spolu trávit více společného volného času. Prioritou radnice je spokojenost našich občanů a dobré sousedské vztahy. Všechny další věci spojené s rozvojem Chuchle, závisí na tom, jak se to „uchopí“, ale to by dalo na samostatný článek. A plánů je hodně…