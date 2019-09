Jak jsme žili v Československu. Tento týden ve Střešovicích

Pražský deník připravuje unikátní cyklus Jak jsme žili v Československu. Každý týden zveřejňujeme historické zajímavosti a archivní snímky z jednotlivých pražských čtvrtí z let 1918 až 1992. Podíváme se, jak se za Československa žilo lidem, nahlédneme do kronik a archivů, necháme si vyprávět od místních obyvatel. V dalším díle, který vyjde v pátek 26. září, se podíváme do Střešovic!

Střešovice | Foto: DENÍK/ Klára Cvrčková