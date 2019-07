Jak jsme žili v Československu. Tento týden ve Strašnicích

Pražský deník připravuje unikátní cyklus Jak jsme žili v Československu. Každý týden zveřejňujeme historické zajímavosti a archivní snímky z jednotlivých pražských čtvrtí z let 1918 až 1992. Podíváme se, jak se za Československa žilo lidem, nahlédneme do kronik a archivů, necháme si vyprávět od místních obyvatel. V dalším díle, který vyjde v pátek 12. července, se podíváme do Strašnic!

Co říká o Strašnicích starostka Prahy 10 Renata Chmelová?

Když se řeknou Strašnice, tak se každému určitě vybaví řada zajímavých míst. Mezi ně patří například divadlo Solidarita, dnešní Strašnické divadlo, kde do roku 1992 mělo svou domovskou scénu Divadlo Járy Cimrmana. Nachází se zde také velmi navštěvovaný volnočasový areál Gutovka, Trmalova vila z roku 1902 nebo náš desítkový KD Barikádníků, známý jako „Barča“. Ta byla vystavena v letech 1945 až 1946 svépomocí účastníků pražského povstání z Prahy 10. V neposlední řadě jsou Strašnice spjaty také se stanicí metra Strašnická a přilehlou „starou strašnickou“ školou, kterou plánujeme opět zprovoznit. Naším plánem je současně s tím zahájit také revitalizaci širšího okolí metra Strašnická. Cílem je, aby se z prostoru okolo metra stalo příjemné místo na setkávání, a ne pouze přepravní uzel, jak je tomu dnes. Práce bychom chtěli zahájit ve druhé polovině volebního období.

Věděli jste, že… … Kvůli stavbě sídliště se v roce 1947 musela zřídit vlečná dráha pro dovoz těžkých materiálů, vedoucí až na místo. Důvodem byla nedostatečná komunikace, která by nevydržela neustálý přísun betonových částí, ale i tak se musely mnohdy dodělávat či přímo i vyrábět na místě. … Národní podnik Tesla měl ve Strašnicích nejen sídlo, ale také zde vyráběl televizory a vysílací techniku. Továrna bohužel zanikla a přímý nástupce Tesla, akciová společnost, má dnes sídlo v Hloubětíně. … Stavba stanice metra Strašnická započala již v roce 1981 a stála na tu dobu úctyhodných 241 miliónů korun. To se však nemůže rovnat nechvalně drahému prodloužení linky A ze stanice Dejvická do stanice Nemocnice Motol otevřenému roku 2015, které nakonec stálo přes 20 miliard korun. O projektu Jak jsme žili v Československu Kdo by odolal prohlížet si stará alba a zažloutlé fotografie dokumentující dobu minulou. Jak lidé před sto lety vítali vznik Československa, jaký byl spolkový život, ale i důležité mezníky v uplynulých sto letech ve vašem městě, obci nebo čtvrti. To vše budete nacházet každý pátek na stránkách vašeho regionálního Deníku. Připravili jsme totiž nový naprosto unikátní projekt Deníku Jak jsme žili v Československu, který bude mapovat 100 let od pádu Rakousko-Uherska až po současnost v řadě míst vašeho regionu. Máte doma zajímavé snímky Vaší čtvrti z let 1918 – 1992 nebo byste chtěli vyprávět a podílet se tak na vzniku seriálu? Obraťte se na nás na e-mailové adrese redakce.prazsky@denik.cz

Autor: Adam Snellgrove