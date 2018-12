Jak jsme žili v Československu. Tento týden ve Stodůlkách

Pražský deník připravuje unikátní cyklus Jak jsme žili v Československu. Každý týden zveřejňujeme historické zajímavosti a archivní snímky z jednotlivých pražských čtvrtí z let 1918 až 1992. Podíváme se, jak se za Československa žilo lidem, nahlédneme do kronik a archivů, necháme si vyprávět od místních obyvatel. V dalším díle, který vyjde v pátek 7. prosince, se podíváme do Stodůlek!

Co říkají místní lidé Dan Souček

Ve Stodůlkách žiju od roku 1993 a prožil jsem zde de facto celé své dětství a mladí. Tato čtvrť se během 25 let změnila k nepoznání. Lidé už se nebrodí k provizorní autobusové zastávce blátivými cestami, je zde krásný centrální park, moderní radnice či zimní stadion. Stodůlky jsou velmi dobře pokryté linkami MHD, celá čtvrť je v docházkové vzdálenosti od stanic metra, na letiště to trvá pouhých 20 minut. Jako negativum bych zmínil problém s parkováním, původní kapacita sídlišť nepočítala s intenzitou dnešní automobilové dopravy a další rozšiřování je poměrně složité.

"Území Prahy 13 bylo původně typickou zemědělskou oblastí. Nebylo zde žádné přímé dopravní spojení s Prahou ani dnes běžně dostupné služby jako například lékař nebo pošta. V současné době patří Stodůlky mezi nejvíce rozvíjející se městské části s velkým podílem mladého obyvatelstva. Tento fakt je dán především tím, že v 70. letech byla započata výstavba souboru sídlišť Jihozápadní Město. V současnosti, z velké části díky konceptu Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, který umožňuje další zahušťování výstavby v již zastavěném území, bojujeme s developerskými projekty, které by významně zahustily již zastavěné území. Taková forma rozvoje s sebou přináší problémy spojené s vyšší hustotou dopravy, zaplněností vzdělávacích zařízení a jiné poměrně negativní aspekty. Praha 13, jakožto okrajová část Prahy, se rovněž potýká s problémem parkování. Často bývá zastávkou pro středočeské řidiče, kteří své vozy v naší městské části zaparkují a dál do centra pokračují městskou hromadnou dopravou. Proto jsme byli hlavními iniciátory projektu velkokapacitního parkoviště P+R na Zličíně, napojeného na stanici metra, který po svém dokončení pojme až tři tisíce aut. Teď je na tahu současné vedení Prahy. Věřím, že i přes tuto skutečnost je a zůstane Praha 13 pro své obyvatele tzv. dobrou adresou, místem, ve kterém se nám všem bude dobře žít."

Autor: Adam Snellgrove