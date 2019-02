Jak jsme žili v Československu. Tento týden ve Kbelích

Pražský deník připravuje unikátní cyklus Jak jsme žili v Československu. Každý týden zveřejňujeme historické zajímavosti a archivní snímky z jednotlivých pražských čtvrtí z let 1918 až 1992. Podíváme se, jak se za Československa žilo lidem, nahlédneme do kronik a archivů, necháme si vyprávět od místních obyvatel. V dalším díle, který vyjde v pátek 8. února, se podíváme do Kbel

5 fotografií v galerii › Věžový vodojem Praha Kbely - Věžový vodojem se světelným majákem byl postaven v letech 1927 – 1928, podle návrhu ing. arch. Otakar Novotný, autorem čtyř plastik s leteckou tematikou umístěných na plášti reservoáru je akademický sochař Jan Lauda. | Foto: DENÍK/ Jiří Koťátko

Věděli jste, že… …Takzvaný Kbelský maják se stal roku 2004 chráněnou kulturní památkou. Vodárenská věž, která sloužila také jako maják, byla vybudována v roce 1928. Tehdy měl maják svítivost údajně jako 1 000 000 svíček. Celkem stavba stála kolem 830 000 korun. …10. května roku 1945 letiště v Kbelích přivítalo první zastupitele československé exilové vlády, která se po osvobození rychle vracela do vlasti, aby nastolila pořádek. Mezi členy takzvané Košické vlády byl její předseda Zdeněk Fierlinger, Klement Gottwald a Zdeněk Nejedlý. Na počest jejich návratu do vlasti byla Rudou armádou uspořádána vojenská přehlídka. …20. prosince roku 1943 se u železničního přejezdu silnice ze Kbel do Satalic stala tragická železniční nehoda. Čelně se zde srazily dva osobní vlaky č. 1111 a 1160, které svážely pracující do vysočanských, letňanských a čakovických továren. Při srážce zemřelo na místě 23 osob a 110 jich bylo zraněno, dalších 19 osob zemřelo později v nemocnicích na následky zranění. Příčinou bylo nedorozumění na výhybně u zastávky Praha-Kbely. …Ve Kbelích se nejen létalo, ale také jezdilo. V roce 1949 Autoklub Praha – Střed uspořádal mezinárodní motocyklový závod o Velkou cenu hlavního města Prahy. Jel se na okruhu Kbely-Letňany-Prosek-Kbely a dlouhý byl 8070 metrů. Přes nepříznivé počasí přihlíželo závodům asi 60 tisíc diváků.

