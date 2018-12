Pražský deník připravuje unikátní cyklus Jak jsme žili v Československu. Každý týden zveřejňujeme historické zajímavosti a archivní snímky z jednotlivých pražských čtvrtí z let 1918 až 1992. Podíváme se, jak se za Československa žilo lidem, nahlédneme do kronik a archivů, necháme si vyprávět od místních obyvatel. V dalším díle, který vyjde v pátek 21. prosince, se podíváme, jak se v minulosti v Praze slavily Vánoce.

Veselé vánoce. | Foto: Archiv

Věděli jste že…

… Pod Václavským náměstím bývaly až do nástupu komunismu dvě velké nádrže. V jedné nabízel prodejce pan Vaňha sladkovodní ryby, v druhé nejrůznější mořské živočichy včetně chobotnic, langust, žraloků, ježků, krevet a sépií.

… rotmistr Karel Čurda, který proslul jako udavač účastníků heydrichiády, se prý rozhodl udat své kolegy Gestapu poté, co na Vánoce zkusil jeden z tradičních rituálů. Ten spočíval v tom, že se nastrouhané hlavičky sirek smíchaly s mákem a hodily se na plotnu. Když směs vzplála, čekalo rodinu štěstí, když se rozletěla, znamenalo to špatné události. Čurdovi se prý mák rozletěl po světnici a on se pak rozhodl přistoupit k osudovému kroku.

… Až do poloviny třicátých let bylo zvykem na Štědrý den házet z Karlova Mostu něco cenného do Vltavy jako úplatek vodníkům, aby dotyčného ušetřili, kdyby se někdy náhodou ocitl v řece.

… Na svátek sv. Štěpána, patrona koní, se na Národní třídě, Na Příkopech a v centru konal koňský trh a bujará tancovačka, kde byly nabízeny koňské guláše, klobásy i sekané.

O projektu Jak jsme žili v Československu

Kdo by odolal prohlížet si stará alba a zažloutlé fotografie dokumentující dobu minulou. Jak lidé před sto lety vítali vznik Československa, jaký byl spolkový život, ale i důležité mezníky v uplynulých sto letech ve vašem městě, obci nebo čtvrti. To vše budete nacházet každý pátek na stránkách vašeho regionálního Deníku. Připravili jsme totiž nový naprosto unikátní projekt Deníku Jak jsme žili v Československu, který bude mapovat 100 let od pádu Rakousko-Uherska až po současnost v řadě míst vašeho regionu.

Máte doma zajímavé snímky Vaší čtvrti z let 1918 – 1992 nebo byste chtěli vyprávět a podílet se tak na vzniku seriálu? Obraťte se na nás na e-mailové adrese redakce.prazsky@denik.cz.