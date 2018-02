Jak jsme žili v Československu. Tento týden v Záběhlicích

Pražský deník připravuje unikátní cyklus Jak jsem žili v Československu. Každý týden zveřejňujeme historické zajímavosti a archivní snímky z jednotlivých pražských čtvrtí z let 1918 až 1992. Podíváme se, jak se za Československa žilo lidem, nahlédneme do kronik a archivů, necháme si vyprávět od místních obyvatel. V dalším díle, který vyjde v pátek 23. února, se podíváme do Záběhlic!

Obchodní dům Květ v Záběhlicích.Foto: www.praha10.cz

Co o životě v Záběhlicích říkají jejich obyvatelé? Lenka Veselá, žije v Záběhlicích od roku 1955 „Žije se mi tady příjemně, vždy tu bylo ticho, klid a mír. Jsou tu školy, poliklinika a další služby, ale zaparkovat se tady nedá. Když jsem byla dítě, byla tu všude pole. Do míst, kde stojí dnešní poliklinika, jsme chodili králíkům pro trávu. S dalšími dětmi jsme tu jezdili na koni a s babičkou jsme vyháněly ovce na louky kolem budovy Sokola. Po revoluci, ale zelené plochy zmizely a nahradily je paneláky.“ Co říkají o Záběhlicích starosta Prahy 4 Petr Štěpánek… „Naší části Záběhlic říkáme Spořilov – starý a nový. Ve spolupráci s magistrátem se pokoušíme starý a nový Spořilov propojit parkem zakrytím Spořilovské radiály. Smrad a hluk z aut a kamionů tak budou nahrazeny zelení.“ …a starosta Prahy 10 Vladimír Novák? „Záběhlice mám rád právě proto, jak je na malé části Prahy vidět hodně z její historie. V nejstarší části, která je při potoku Botič, je krásný kostel Narození Panny Marie z 12. století nebo novější zámek v Záběhlicích a zámeček Práče. Pak tu máme Zahradní město, jehož historie je naopak velmi mladá a spjatá s prvorepublikovou výstavbou moc pěkné vilové čtvrti a nakonec sídliště z šedesátých a sedmdesátých let minulého století. V Záběhlicích tak můžeme na malém území krásně pozorovat, jak se postupně měnila vlastně celá Praha.“ O projektu Jak jsme žili v ČeskoslovenskuKdo by odolal prohlížet si stará alba a zažloutlé fotografie dokumentující dobu minulou. Jak lidé před sto lety vítali vznik Československa, jaký byl spolkový život, ale i důležité mezníky v uplynulých sto letech ve vašem městě, obci nebo čtvrti. To vše budete nacházet každý pátek na stránkách vašeho regionálního Deníku. Startuje totiž nový naprosto unikátní projekt Deníku Jak jsme žili v Československu, který bude mapovat 100 let od pádu Rakouska - Uherska až po současnost v řadě míst vašeho regionu. Máte doma zajímavé snímky z vaší městské čtvrti z těchto let? Pošlete nám je s komentářem na redakce.prazsky@denik.cz.

