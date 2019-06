Pražský deník připravuje unikátní cyklus Jak jsme žili v Československu. Každý týden zveřejňujeme historické zajímavosti a archivní snímky z jednotlivých pražských čtvrtí z let 1918 až 1992. Podíváme se, jak se za Československa žilo lidem, nahlédneme do kronik a archivů, necháme si vyprávět od místních obyvatel. V dalším díle, který vyjde v pátek 7. června, se podíváme do Troji!

Co říká o Troje starosta městské části Praha – Troja pan Ing. Tomáš Bryknar?

Do dnešních dnů si Troja zachovala ráz venkova uvnitř metropole, s jedinečným charakterem, a řadou příležitostí pro volnočasové aktivity Pražanů. Je to již 27 let, kdy se Troja stala samostatnou městskou částí. V průběhu let se rozrostla o mnoho nových obyvatel, kteří se rozhodli žít v této rezidenční čtvrti, přesto neztratila svého sousedského ducha, pospolitost a zdravý patriotismus. Městská část Praha – Troja je nejen pro občany, ale i miliony návštěvníků vyhledávaným místem trávení volného času v areálech zoologické a botanické zahrady, Trojského zámku se zahradou, nabízí vyžití ve sportovních areálech klubu SaBaT, Sokola, vodáckých základen nebo na cyklotrase podél řeky. Za všechny kulturní a společenské události stojí za zmínku Trojské vinobraní, které se koná každý rok v září na nádvoří a v zahradách Trojského zámku. Velká obliba Troje přináší problémy v dopravě, obzvláště o víkendech, kdy se Trojská ulice naplní kolonami aut jedoucími do zoologické a botanické zahrady. Dostupnost Troje se navíc zkomplikovala zřícením Trojské lávky a je v zájmu nás všech její bezodkladné znovuvybudování. Věřím také, že plánované rozšíření záchytného parkoviště u Trojského mostu umožní plynulejší provoz autobusů pražské integrované dopravy, vylepší návštěvníkům cestování za zábavou a odpočinkem do Trojské kotliny a našim obyvatelům usnadní cesty domů.