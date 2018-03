Jak jsme žili v Československu. Tento týden v Suchdole

Pražský deník připravuje unikátní cyklus Jak jsme žili v Československu. Každý týden zveřejňujeme historické zajímavosti a archivní snímky z jednotlivých pražských čtvrtí z let 1918 až 1992. Podíváme se, jak se za Československa žilo lidem, nahlédneme do kronik a archivů, necháme si vyprávět od místních obyvatel. V dalším díle, který vyjde ve čtvrtek 29. března, se podíváme do Suchdola!

dnes 20:31 SDÍLEJ:

Univerzita v Suchdole.Foto: ČTK

Co o životě v Suchdole říkají jejich obyvatelé? Jana Kašparová „Po dvou letech bydlení na Jižním Městě je pro mě život na Suchdole jako balzám na duši. Malá vesnička, která si žije vlastním životem, a přitom je téměř na dosah centru města. Suchdol je ideální pro lidi, kteří pochází z malého města či vesnice, ale práce je zavála do Prahy. Je ale třeba mít auto, například na nákupy tu příliš možností není.“



ČTĚTE TAKÉ: Jak jsme žili v Československu. Lysolaje - "venkov" nedaleko centra Co říká o Suchdole starosta městské části Praha-Suchdol Petr Hejl?

"Městská část Praha-Suchdol leží na severozápadním okraji hlavní města a je obklopena krásnými přírodními kouty. Naší snahou je, aby zde zůstalo dobré životní prostředí i v budoucnosti, aby ve školkách bylo místo pro všechny děti, aby ty o trochu starší rády chodily do základní školy, aby se senioři necítili opuštěně. A také rádi podporujeme úžasný projekt historiesuchdola.cz, který dokumentuje, jak se na Suchdole žilo v minulosti."



ČTĚTE TAKÉ: Jak jsme žili v Československu: Strašnice - klidná čtvrť, kde se dobře bydlí

Autor: Eliška Černá