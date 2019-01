Jak jsme žili v Československu. Tento týden v Řepích

Pražský deník připravuje unikátní cyklus Jak jsme žili v Československu. Každý týden zveřejňujeme historické zajímavosti a archivní snímky z jednotlivých pražských čtvrtí z let 1918 až 1992. Podíváme se, jak se za Československa žilo lidem, nahlédneme do kronik a archivů, necháme si vyprávět od místních obyvatel. V dalším díle, který vyjde v pátek 25. ledna, se podíváme do Řep!

Co říkají místní lidé Michal Příhoda

Řepy jsou jedno z nejhezčích sídlišť na západě Prahy, je zde dostatek zeleně, nedaleko spousta lesoparků a vyloženě klidných a relaxačních míst. Předností je také sociální vybavenost. Nedaleko odtud potom je např. nemocnice Motol nebo nákupní Metropole Zličín. Také je třeba zmínit nespočet dětských a sportovních hřišť nebo třeba výbornou dostupnost MHD, kdy se lze relativně jednoduše dostat kamkoliv po Praze. Je tu ale také nedostatek parkovacích míst (parkovací domy nebo patrové parkoviště by jistě přišlo vhod všem obyvatelům) a nevyřešené prostory pro popelnice a kontejnery. Vím i že určité části Řep trápí lidé bez domova, kteří hlavně v letních měsících jsou hodně vidět. Dále Městská část často nereflektuje názory občanů, např. schválí stavbu bytového domu na absolutně nevyhovujícím místě, kde ji občané jednohlasně nechtějí, naopak návrh přestavět ubytovnu pro cizince na bytový dům, což by ocenilo několik místních obyvatel, schválen nebyl.

Co říká o Řepích starostka městské části Praha 17 Jitka Synková?

V Řepích žiji od roku 1993 a myslím, že za tu dobu se hodně změnily. Z okrajové vesnice vyrostla moderní městská část, která nabízí svým občanům příjemné bydlení s veškerou občanskou vybaveností a komfortem. Věřím, že ke zlepšení života nejen místních obyvatel přispěje i nově vybudované multifunkční Sportovní centrum Řepy s bazénem, které bychom letos měli otevřít.

O projektu Jak jsme žili v Československu Kdo by odolal prohlížet si stará alba a zažloutlé fotografie dokumentující dobu minulou. Jak lidé před sto lety vítali vznik Československa, jaký byl spolkový život, ale i důležité mezníky v uplynulých sto letech ve vašem městě, obci nebo čtvrti. To vše budete nacházet každý pátek na stránkách vašeho regionálního Deníku. Připravili jsme totiž nový naprosto unikátní projekt Deníku Jak jsme žili v Československu, který bude mapovat 100 let od pádu Rakousko-Uherska až po současnost v řadě míst vašeho regionu. Máte doma zajímavé snímky Vaší čtvrti z let 1918 – 1992 nebo byste chtěli vyprávět a podílet se tak na vzniku seriálu? Obraťte se na nás na e-mailové adrese redakce.prazsky@denik.cz.

Autor: Adam Snellgrove