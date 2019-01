Pražský deník připravuje unikátní cyklus Jak jsme žili v Československu. Každý týden zveřejňujeme historické zajímavosti a archivní snímky z jednotlivých pražských čtvrtí z let 1918 až 1992. Podíváme se, jak se za Československa žilo lidem, nahlédneme do kronik a archivů, necháme si vyprávět od místních obyvatel. V dalším díle, který vyjde v pátek 16. listopadu, se podíváme do Radotína!

Co říkají místní lidé

Jan Martínek

Radotín je ideálním místem k životu – jako městská část Prahy má s jejím centrem velmi dobré dopravní spojení MHD, a zároveň se mohou jeho obyvatelé zakrátko dostat do krásné přírody. Můžeme zde využívat též poměrně kvalitní nabídky služeb. Co ovšem Radotín a jeho obyvatele dlouhodobě trápí, je intenzivní doprava – lidé přijíždějící svými automobily za prací do Prahy neúměrně zatěžují naše životní prostředí. Velkým tématem také zůstává otázka parkování a provozu v oblasti základní školy a biotopu.





Co říká o Radotínu starosta městské části Praha 16 Karel Hanzlík?

Jsem z Radotína – a jsem na něj opravdu hrdý. Už to není to někdejší šedivé městečko s cementárnou. Má přenádherné okolí a my se snažíme, aby byl celý čím dál příjemnějším místem k bydlení. Lidé tu jsou rádi, rádi se sem vracejí a spousta dalších odjinud by se tu ráda usadila. Když tu chvíli pobýváte, pochopíte proč.



