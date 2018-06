Jak jsme žili v Československu. Tento týden v Radlicích a Jinonicích

Pražský deník připravuje unikátní cyklus Jak jsem žili v Československu. Každý týden zveřejňujeme historické zajímavosti a archivní snímky z jednotlivých pražských čtvrtí z let 1918 až 1992. Podíváme se, jak se za Československa žilo lidem, nahlédneme do kronik a archivů, necháme si vyprávět od místních obyvatel. V dalším díle, který vyjde v pátek 22. června, se podíváme do Radlic a Jinonic!

Slavnostní otevření objektu Dynamica v areálu Waltrovka.Foto: Deník / Vladimír Šťastný

Co o životě v Radlicích a Jinonicích říkají místní obyvatelé?

Jan Líkař Žiji tu už dlouho a neměnil bych. Nejvíc oceňuji klid a spoustu zeleně v okolí. Všudypřítomná zeleň v kombinaci s tím, že většina rušných komunikací je dost oddělená a na okrajích čtvrti, zakládá podmínky pro celkem kvalitní ovzduší. Jsme sice na okraji, ale dostupnost do centra je super ve dne i v noci. Zároveň se tu vždycky cítím bezpečně. Člověk se nemusí bát ani o nákupy, je tu relativně dost supermarketů v docházkové vzdálenosti. Tohle všechno vytváří kombinaci, kterou bych po tom, co jsem si prochodil velkou část Prahy, nikdy nevyměnil. Poměr dostupnost a klid - spektakulární. Co by se tu dalo zlepšit jsou otázky, které trápí +- celou republiku, typicky by šlo přistavět nějaké sociální bydlení. Také doufám, že plánování a výstavba zachová charakter místa.





Co říká o Radlicích starosta městské části Praha 5 Pavel Richter?

„Moje osobní vzpomínka se váže na bazén Motorletu v Radlicích. V 80. letech, kdy jsem zkoušel nějakou chvíli závodně plavat, nebylo v Praze moc bazénů. Je skvělé, že možnosti sportování jsou i dnes zachovány a i když je nabídka aktivit pro obyvatele značné širší, má bazén o své návštěvníky postaráno i nyní.“





O projektu Jak jsme žili v Československu

Kdo by odolal prohlížet si stará alba a zažloutlé fotografie dokumentující dobu minulou. Jak lidé před sto lety vítali vznik Československa, jaký byl spolkový život, ale i důležité mezníky v uplynulých sto letech ve vašem městě, obci nebo čtvrti. To vše budete nacházet každý pátek na stránkách vašeho regionálního Deníku. Připravili jsme totiž nový naprosto unikátní projekt Deníku Jak jsme žili v Československu, který bude mapovat 100 let od pádu Rakouska - Uherska až po současnost v řadě míst vašeho regionu.

Máte doma zajímavé snímky Vaší čtvrti z let 1918-1992 nebo byste chtěli vyprávět a podílet se tak na vzniku seriálu? Obraťte se na nás na e-mailové adrese redakce.prazsky@denik.cz.