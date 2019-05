Pražský deník připravuje unikátní cyklus Jak jsme žili v Československu. Každý týden zveřejňujeme historické zajímavosti a archivní snímky z jednotlivých pražských čtvrtí z let 1918 až 1992. Podíváme se, jak se za Československa žilo lidem, nahlédneme do kronik a archivů, necháme si vyprávět od místních obyvatel. V dalším díle, který vyjde v pátek 16. května, se podíváme do Podolí!

Co říká o Podolí starostka městské části Praha 4 Irena Michalcová?

Z Braníka je to do Podolí sotva pár kroků. Spojuje je řeka, široká nábřežní komunikace s tramvajovou tratí a slavná cyklostezka, kterou využívají stovky cyklistů denně. Ale už dávno před tím, než u nás začal prudký rozvoj cyklistiky a kolečkového bruslení, to bývala oblíbená běžecká stezka a neméně oblíbené korzo pro seniory a maminky s kočárky. Byla bych ráda, kdyby na to noví uživatelé nezapomínali a byli ohleduplní, aby nedocházelo ke zbytečným konfliktům. Zdá se mi, že řeka určila dnešní charakter Podolí jako místa pro sport, rekreaci a trávení volného času, i když v minulosti to bylo území vinic, zeleninových zahrad a rybářských usedlostí. Podolí je ale pro mne i místem jedné smutné události. V srpnu 1968 zastřelili vojáci sovětské okupační armády na podolském nábřeží bez důvodu dva patnáctileté chlapce. Jejich památku dnes připomíná na domě naproti Veslařskému ostrovu pamětní deska.