Jak jsme žili v Československu. Tento týden v Nuslích

Pražský deník připravuje unikátní cyklus Jak jsem žili v Československu. Každý týden zveřejňujeme historické zajímavosti a archivní snímky z jednotlivých pražských čtvrtí z let 1918 až 1992. Podíváme se, jak se za Československa žilo lidem, nahlédneme do kronik různých spolků, sportovních klubů, zájmových sdružení a dalších. V dalším díle, který vyjde v pátek 2. února, se podíváme do Nuslí!

Nuselský most. Foto: ČTK

Co o životě v Nuslích říkají jeho obyvatelé dnes?

Daniel Burger, v Nuslích bydlí 14 let

„U Nuselských schodů bydlíme 14 rokem. Nusle pro mě mají stále kouzlo staré Prahy, bez davů turistů. Blízko je park Folimanka a Vyšehrad. Je to kousek na metro stejně jako na vlak ve Vršovicích. Poslední dobou ožívají revitalizované ulice drobnými obchůdky, od pekařství po krejčí, čajovnu nebo galerii či sítotisk nebo opravnu počítačů. Bohužel mám ale pocit, že se některé ulice mění v ghetta, což je škoda ale i tak mi tato část Prahy přirostla k srdci.“





Co říká o Nuslích starosta MČ Prahy 4 Petr Štěpánek?„Nusle dneska předčí Vinohrady i Žižkov. Je tu nádherné prolnutí starousedlíků a příchozích. Klasická česká hospoda se tu střídá s moderní kavárnou. A nuselské dvorky máme opravdu jen v Nuslích!"





O projektu Jak jsme žili v Československu

