Pražský deník připravuje unikátní cyklus Jak jsme žili v Československu. Každý týden zveřejňujeme historické zajímavosti a archivní snímky z jednotlivých pražských čtvrtí z let 1918 až 1992. Podíváme se, jak se za Československa žilo lidem, nahlédneme do kronik a archivů, necháme si vyprávět od místních obyvatel. V dalším dílu, který vychází v pátek 1. března, se podíváme do Nového Města!

Co říká o Novém Městě starostka městské části Praha 2 Jana Černochová?

Nové Město je po Vinohradech největší částí Prahy 2. Nese rukopis Karla IV. a kam se podíváte, tam je historie, stará i novodobá. Naše „dvojková“ Novoměstská radnice, chrám svatého Cyrila a Metoděje spojený s historií operace Anthropoid, Emauzy, Tančící dům, Rašínovo nábřeží s náplavkou, památník obětem bombardování 14. února 1945, které připomíná pamětní deska na budově Všeobecné fakultní nemocnice. Také ale Karlov, Apolinář, Albertov, Podskalí…, a to nemluvím o Sedmikostelí, prostoru vymezeném gotickými kostely ve středu a mýtickou kaplí Božího těla. A samozřejmě Karlovo náměstí, největší náměstí ve střední Evropě, které čeká kompletní revitalizace. Přijďte si prohlédnout vítězné projekty na výstavu, která právě probíhá v budově radnice v Praze 2.





Co říká o Novém Městě starosta městské části Praha 1 Pavel Čižinský?

Prvního dubna 1347 se Karel IV. poprvé zmínil o svém plánu založit Nové Město. O necelý rok později tak i učinil. Vymezil Novému Městu nezvykle velký prostor, neboť očekával, že bude hodně těch, kteří zde budou chtít stavět a zejména bydlet. Asi by ho tedy nepotěšilo, kdyby viděl dnešní situaci - kdy se spíš musíme snažit obyvatele v centru města udržet. Snad by nám tedy fandil v tom, že se Nové Město snažíme co nejvíc pro život místních zpříjemňovat, k čemuž, věřím, přispěje i brzká revitalizace Václavského náměstí a následný návrat tramvají. Lepší propojení s Vinohrady a celkově s Prahou 2 nyní Novému městu chybí."





Co říkají místní lidé - Zoran Stehlík

Před několika lety jsem byl nadšený z představy, že dojde k oživení veřejného prostoru na náplavce Rašínova nábřeží. Domníval jsem se, že půjde o kavárny, galerie, divadelní představení atd. Alespoň takto nám byl záměr prezentován.