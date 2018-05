Jak jsme žili v Československu. Tento týden v Motole

Pražský deník připravuje unikátní cyklus Jak jsem žili v Československu. Každý týden zveřejňujeme historické zajímavosti a archivní snímky z jednotlivých pražských čtvrtí z let 1918 až 1992. Podíváme se, jak se za Československa žilo lidem, nahlédneme do kronik a archivů, necháme si vyprávět od místních obyvatel. V dalším díle, který vyjde v pátek 1. června, se podíváme do Motola!

Nemocnice Motol. Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

Co o životě v Motole říkají místní obyvatelé?

Lukáš Houser „Na Motole je fajn, že je to na všechny směry do přírody. Za ní pak pokračuje město. Domky mají příjemné měřítko. I to sídliště, které tu je, nepůsobí nijak hrůzostrašně. Všechno se točí kolem nemocnic, ve kterých se soustředí většina městské vybavenosti jako obchod, lékárna, bazén nebo pohřební služba. Pokud je ovšem člověk kavárenský povaleč, má to těžké, protože nejbližší příjemný podnik je až na Andělu. Zato v hospodě U koně si jde dát pivo a pak si zařvat na fotbale jako na vesnici. Na plovárnu se nechodí, protože tam jsou sinice. Za Plzeňskou už jsou lvi a prý i nějaká cibule (pozn. red. vrch Cibulka).“





Co říká o Motole starosta městské části Praha 5 Pavel Richter? „Moje generace, tedy její mužská vysokoškolská část, má Motol spojen s umístěním vojenské katedry. Od té doby velmi důvěrně znám louku za Bucharovou ulicí, kde probíhala oblíbená cvičení „pěšky jako v tanku“.





O projektu Jak jsme žili v Československu

Kdo by odolal prohlížet si stará alba a zažloutlé fotografie dokumentující dobu minulou. Jak lidé před sto lety vítali vznik Československa, jaký byl spolkový život, ale i důležité mezníky v uplynulých sto letech ve vašem městě, obci nebo čtvrti. To vše budete nacházet každý pátek na stránkách vašeho regionálního Deníku. Připravili jsme totiž nový naprosto unikátní projekt Deníku Jak jsme žili v Československu, který bude mapovat 100 let od pádu Rakouska - Uherska až po současnost v řadě míst vašeho regionu.

Máte doma zajímavé snímky Vaší čtvrti z let 1918-1992 nebo byste chtěli vyprávět a podílet se tak na vzniku seriálu? Obraťte se na nás na e-mailové adrese redakce.prazsky@denik.cz.