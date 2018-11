Jak jsme žili v Československu. Tento týden v Modřanech

Pražský deník připravuje unikátní cyklus Jak jsme žili v Československu. Každý týden zveřejňujeme historické zajímavosti a archivní snímky z jednotlivých pražských čtvrtí z let 1918 až 1992. Podíváme se, jak se za Československa žilo lidem, nahlédneme do kronik a archivů, necháme si vyprávět od místních obyvatel. V dalším díle, který vyjde v pátek 16. listopadu, se podíváme do Modřan!

Co říkají místní lidé Klára Smitková

Jedno z mnoha neosobitých pražských sídlišť je přehlídkou těch nejošklivějších paneláků 80. let se „skvostem“ v podobě obchodního domu Prior v samém centru. Pro mě je to ale především místo, kde jsem vyrostla, se spoustou zeleně, s krásným starým biografem a kavárnou, kde při pátečním odpoledni potkáte Luďka Munzara, který se se všemi ochotně zdraví. Místo, kde dostávají prostor nové projekty, které vdechly život nejednomu nevyužitému veřejnému prostranství a které nám dělají život tady krásnější.

V Modřanech bydlím od roku 2006, navštěvoval jsem je ale od narození. Považuji je za dobré místo pro život v metropoli České republiky. Nedivím se proto zájmu developerů stavět zde nové byty a na druhé straně obavám místních obyvatel z dopadu takové masivní výstavby na jejich budoucí životní komfort. Bytová výstavba se tak nejen v Modřanech, ale i v celé Praze 12 stala hlavním tématem poslední doby. Nové vedení radnice ji nechce zastavit, ale jednat s developery, aby stavěli ve vhodných lokalitách, ubrali na objemu budov, začlenili do nich nové komerční prostory a jinak se podíleli na infrastruktuře. Naší prioritou je také odblokování stavby silničního napojení na Pražský okruh, které se řeší už od doby jeho otevření v roce 2010 nebo revitalizace Sofijského náměstí, nového centra Modřan. Zároveň chceme pokračovat v realizaci projektu výstavby Nové radnice. Ta by měla sloužit občanům od třetího čtvrtletí roku 2020 a soustředit dosavadních sedm pracovišť, rozesetých po Praze 12 pod jednu střechu. Dalším projektem, který považujeme za prioritní je výstavba základní a mateřské školy typu Montessori v Modřanech, v sousedství Rakouského gymnázia při ulici Čs. exilu.

