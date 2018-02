Jak jsme žili v Československu. Tento týden v Michli

Pražský deník připravuje unikátní cyklus Jak jsem žili v Československu. Každý týden zveřejňujeme historické zajímavosti a archivní snímky z jednotlivých pražských čtvrtí z let 1918 až 1992. Podíváme se, jak se za Československa žilo lidem, nahlédneme do kronik a archivů, necháme si vyprávět od místních obyvatel. V dalším díle, který vyjde v pátek 9. února, se podíváme do Michle!

Co o životě v Michli říkají jeho obyvatelé dnes?

Lucie Chlumská, žila v Michli 31 let

„Vyrůstat v Michli bylo celkem dobrodružné v tom hezkém slova smyslu. Bruslení na rybnících v Krčském lese, výpravy na Reitknechtku, chození na třešně k Michelské vodárně. Někdy bylo snadné zapomenout, že je člověk uprostřed města. Některé z těch míst už zmizely kvůli novým kancelářským budovám a i když chápu, že to přináší spoustu příležitostí a výhod dospělým, trochu mě mrzí, že děti už budou mít dětství méně dobrodružné.“





Co říká o Michli starosta MČ Prahy 4 Petr Štěpánek?

„Michli dominují zalesněný vrch Bohdalec a sousední menší Tyršův vrch. Moderní část kolem Brumlovky začíná pohlcovat tu starší a klasickou Michli dnes najdeme spíš dole u Botiče. Michli by moc pomohla humanizace magistrály.“







