Jak jsme žili v Československu. Tento týden v Malešicích

Pražský deník připravuje unikátní cyklus Jak jsme žili v Československu. Každý týden zveřejňujeme historické zajímavosti a archivní snímky z jednotlivých pražských čtvrtí z let 1918 až 1992. Podíváme se, jak se za Československa žilo lidem, nahlédneme do kronik a archivů, necháme si vyprávět od místních obyvatel. V dalším díle, který vychází v pátek 17. července, se podíváme do Malešic!

Věděli jste, že… … Malešické sídliště, dokončené roku 1961, je jedním z nejstarších v Praze a v době dokončení dokonce bylo sídlištěm vůbec největším. Při své návštěvě Prahy se na něj přijel podívat i samotný první tajemník KSSS Nikita Chruščov. … V letech 1727 až 1784 vlastnila Malešice Univerzita Karlova. Názvy ulic a dalších zdejších míst, připomínajících univerzitní tituly i některé konkrétní rektory a vyučující, ale navzdory nejrůznějším tvrzením pocházejí až z 20. století. … Ačkoli se při projektu přestavby Malešic v 60. letech počítalo i s výstavbou kulturního domu s kinem, kavárnou a restaurací, k uskutečnění plánu nikdy nedošlo. Dlouho chybělo i autobusové spojení. Občanská vybavenost zde tak nikdy nebyla zrovna nejlepší, i díky tomu si ale Malešice mohly uchovat svůj starý vesnický charakter. Jak jsme žili v Československu. Strašnice proslavila vozovna tramvají Přečíst článek › Natěrač – Sídliště v Malešicích mělo být ve své době co nejmodernější. Proto se například v bytech využívaly latexové nátěry na betonovou podlahu, což bylo tehdy novinkou. Více se dočtete již zítra v dalším díle Jak jsme žili v Československu. Foto: Naše Malešice O projektu Jak jsme žili v Československu Kdo by odolal prohlížet si stará alba a zažloutlé fotografie dokumentující dobu minulou. Jak lidé před sto lety vítali vznik Československa, jaký byl spolkový život, ale i důležité mezníky v uplynulých sto letech ve vašem městě, obci nebo čtvrti. To vše budete nacházet každý pátek na stránkách vašeho regionálního Deníku. Připravili jsme totiž nový naprosto unikátní projekt Deníku Jak jsme žili v Československu, který bude mapovat 100 let od pádu Rakousko-Uherska až po současnost v řadě míst vašeho regionu. Máte doma zajímavé snímky Vaší čtvrti z let 1918 – 1992 nebo byste chtěli vyprávět a podílet se tak na vzniku seriálu? Obraťte se na nás na e-mailové adrese redakce.prazsky@denik.cz. Jak jsme žili v Československu. Vršovice proslavil Eden i továrna na patentky Přečíst článek ›

Autor: Adam Snellgrove