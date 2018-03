Jak jsme žili v Československu. Tento týden v Malešicích

Pražský deník připravuje unikátní cyklus Jak jsem žili v Československu. Každý týden zveřejňujeme historické zajímavosti a archivní snímky z jednotlivých pražských čtvrtí z let 1918 až 1992. Podíváme se, jak se za Československa žilo lidem, nahlédneme do kronik a archivů, necháme si vyprávět od místních obyvatel. V dalším díle, který vyjde v pátek 9. března, se podíváme do Malešic!

včera 18:57 SDÍLEJ:

Spalovna v MalešicíchFoto: Archiv

Co o životě v Malešicích říkají jejich obyvatelé? Tomáš Klouček, člen iniciativy Naše Malešice „Malešice již dávno nejsou vesnicí daleko za Prahou uprostřed polí, ale přesto zde z vesnické obce něco zůstalo. Je to hlavně bohatý spolkový život, který je v jiných částech města nevídaný. Činnost mnoha spolků tu zastřešuje iniciativa Naše Malešice, která se stará o společnou propagaci místních akcí. Některé měsíce zde můžete navštívit až deset akcí různého zaměření pro širokou veřejnost. Tím jsou pro mě Malešice zcela unikátním místem plným života a komunitní činnosti, kde to prostě žije!“







Co říká o Malešicích starosta Prahy 10 Vladimír Novák? „Malešice před dávnou dobou byly jakousi Popelkou Prahy, byly často opomíjené a oproti sousedním čtvrtím chudé a zanedbané. Dnes tomu tak není a jsou možná nejprogresivněji se rozvíjející pražskou čtvrtí. Mají ale i zajímavou historii. Jeden příklad za všechny: V ulicích Malešic se v 80. letech jezdily závody na motorkách. Okruh vedl po Tiskařské, Průmyslové a Teplárenské.“





Autor: Eliška Černá