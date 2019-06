Co říká o Libni starosta městské části Praha 8 Ondřej Gros?

Libeň je mým rodištěm a místem, kde jsem prožil celý život, navštěvoval základní školu i gymnázium, takže k ní mám srdeční vztah. Je to největší čtvrť v rámci Prahy 8, kde se snoubí stará dělnická zástavba, ulice s vilkami i nová moderní architektura. Je to čtvrť Bohumila Hrabala, který v ulici Na Hrázi prožil velkou část svého života. Libeň je spojena také s židovským obyvatelstvem, což připomíná i Nová synagoga na Palmovce.

Je to část města, kde si můžete odpočinout v Thomayerových sadech u Vltavy, zajít na dobré pivo do vyhlášených restaurací, zasportovat si. Libeňský zámek, kde mám tu čest pracovat jako starosta, patří k nejoblíbenějším svatebním destinacím, což je snoubenci opravdu hojně využíváno.

Libeň má také bohatou historii. Právě na zdejším zámku byl v roce 1608 uzavřen Libeňský mír mezi Rudolfem II. a Matyášem Habsburským, právě zde začínal korunovační původ Leopolda II. v roce 1790. A v Libni se také odehrál hrdinný útok na zastupujícího protektora Reinharda Heydricha v květnu 1942. Tuto událost na místě připomíná památník, který nechala vybudovat městská část Praha 8 v roce 2009. Hrdiny protinacistického odboje pak připomínají také názvy ulic v nejbližším okolí místa atentátu.

Co říkají místní lidé?

Kamila Krbcová

Libeň pro mě znamená hlavně Palmovku a její přilehlé okolí. V Libni jsme se narodila, žili tu mí prarodiče a pak i rodiče. Přes Palmovku se ještě před pár lety moji bývalí kluci za mnou báli jezdit, protože po setmění by herny v dohledu výlezu z metra nikdo nespočítal na prstech jedné ruky. Dneska si tam může člověk posedět na dřevěných designových lavičkách, které jak by se teleportovaly z Dejvic. Místo kopečkové zmrzliny za 9 korun, na kterou jsme chodili na základce, si dneska můžete dojít na quesadillu a dobré kafe do Decady. Venkovní sezení, které sdílí s vedlejším podnikem Na Palmě plným skvělých piv z minipivovarů, dělá z okraje Palmovky druhou náplavku.

Libeň je v pohybu. Ne vždycky k lepšímu. Palác Svět už je spoustu let zabedněný a konstruktivistický skvost připomíná jen rezivějící globus. Mezi nově vznikajícím luxusním bydlením na ostrově o svoje místo bojují zahrádkáři a svérázná hospůdka U Budyho, kde s volejbalem začínal můj děda. Postupně mizí místa libeňských pábitelů, ačkoli z Jagušky to je cítit pivem a friťákem pořád stejně. Byla by krása, kdyby si Libeň uchovala svůj špinavý svéráz, udržela alespoň pár zaplivaných čtyřek a pořád skýtala útočiště v nepříznivým počasí bezdomovcům pod viaduktem a nestala se jen další generickou hipster čtvrtí. A také kdyby se konečně povedlo něco udělat s tou prokletou radnicí.





