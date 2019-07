Pražský deník připravuje unikátní cyklus Jak jsme žili v Československu. Každý týden zveřejňujeme historické zajímavosti a archivní snímky z jednotlivých pražských čtvrtí z let 1918 až 1992. Podíváme se, jak se za Československa žilo lidem, nahlédneme do kronik a archivů, necháme si vyprávět od místních obyvatel. V dalším díle, který vychází v pátek 26. července, se podíváme do Krče!

Co říkají místní lidé

Jakub Elof

Co říci ke Krči? Je to taková trochu zvláštní čtvrt, která byla v minulosti výrazně pozměněna výstavbou Jižní spojky, kvůli které musela ustoupit velká část původní výstavby. Takže k nevýhodám čtvrti: hlavní je Jižní spojka a na ní přilehlé komunikace, které tu vytváří enormní hluk a prach. Což je ještě umocněno tím, že ji zasadili do údolí a vše se tu hrozně rozléhá.

A výhody? Krčský les je moc fajn. A i když se zanedbává a chátrá, tak jsou tu Tomayerova nemocnice, porodnice a IKEM. Rázem je ta čtvrt taky divná, kus tvoří staré vily, kus nové rodinné domy a v tom jsou staré činžáky a mezi tím pěkně naskládané paneláky.

A jak se tu žije? Co nám zavedli modré zóny, tak zase o trochu hůř, ale dosti za to může, že sem denně jezdí hrozně lidí do práce auty. Takže nebýt Jižní spojky, kravaťáků co sem jezdí do práce a být tu nějaká ta infrastruktura, která je vždy nahuštěná jen na jednom místě, tak je to snová čtvrt. A ve které jiné nemocnici málem srazíš stádo muflonů, než dojedeš ke správnému pavilonu?