Jakub Kropáček

Košíře jsou malou, leč o to malebnější čtvrtí, která se rozprostírá převážně na kopci. Dle místních staro-usedlíků, mezi které se i já, přes svůj věk, troufám hrdě považovat, jsou Košíře rozděleny na horní a dolní. Výše položená část je z většiny tvořena malými rodinnými domky a Lesoparkem Cibulka, který nabízí ideální podmínky pro procházky, pikniky nebo sportovní aktivity. Dolní Košíře potom disponují vynikající dostupností do centra a nabízí širokou škálu obchodů, restaurací a hospod. Obě části Košíř měly vždy společného jmenovatele, kterým byl klid. Bohužel ale v posledních letech došlo k tomu, k čemu svým kouzlem, umístěním a géniem loci tato čtvrť inklinovala. Stala se centrem zájmu developerských firem a realitních magnátů. Společnými silami tak za posledních jedenáct let přetvořili tuto malebnou vesničku na pětihvězdičkové moderní sídliště se zaměřením na bohaté a odložené paničky ruských mafiánů. Realitní kanceláře se všemožnými prostředky snaží košířské novostavby prodávat jako „rodinné byty v klidné lokalitě“. Leč ceny jsou tak vysoké, že jen málo rodin si takové bydlení může dovolit. A klid se ztrácí v nekončícím hluku stavební techniky.

O projektu Jak jsme žili v Československu

Kdo by odolal prohlížet si stará alba a zažloutlé fotografie dokumentující dobu minulou. Jak lidé před sto lety vítali vznik Československa, jaký byl spolkový život, ale i důležité mezníky v uplynulých sto letech ve vašem městě, obci nebo čtvrti. To vše budete nacházet každý pátek na stránkách vašeho regionálního Deníku. Připravili jsme totiž nový naprosto unikátní projekt Deníku Jak jsme žili v Československu, který bude mapovat 100 let od pádu Rakousko-Uherska až po současnost v řadě míst vašeho regionu.

Máte doma zajímavé snímky Vaší čtvrti z let 1918 – 1992 nebo byste chtěli vyprávět a podílet se tak na vzniku seriálu? Obraťte se na nás na e-mailové adrese redakce.prazsky@denik.cz