Pražský deník připravuje unikátní cyklus Jak jsme žili v Československu. Každý týden zveřejňujeme historické zajímavosti a archivní snímky z jednotlivých pražských čtvrtí z let 1918 až 1992. Podíváme se, jak se za Československa žilo lidem, nahlédneme do kronik a archivů, necháme si vyprávět od místních obyvatel. V dalším díle, který vychází v pátek 14. června, se podíváme do Kobylis!

Co říká o Kobylisích starosta městské části Praha 8 Ondřej Gros?

Kobylisy jsou velmi různorodá čtvrť. Nalezneme zde prvorepublikové vilky, o které se jejich majitelé velmi dobře starají a zušlechťují je. V takových kobyliských ulicích na člověka dýchne atmosféra filmů Vlasty Buriana či Adiny Mandlové. Na druhou stranu máme v Kobylisích jedno z nejlepších sídlišť v Praze – sídliště Ďáblice, které je citlivě zasazeno do zeleně. Na severu jej ohraničuje Ďáblický háj. Lidé jsou na své sídliště právem hrdí a chrání si je.

Kobylisy jsou také místem, kde si musíme připomínat jednu z nejhorších kapitol naší země – nacistickou okupaci a heydrichiádu. Na zdejší střelnici byly popraveny stovky statečných vlastenců, svůj život zde položil také generál Eliáš. Odbojové hrdiny připomínají názvy ulic po celé čtvrti. V neposlední řadě bych rád připomněl, že je tato čtvrť domovem několika sportovních klubů, za všechny bych jmenoval místní Admiru, která své 110. narozeniny oslavila postupem do třetí nejvyšší fotbalové soutěže. Kobylisy jsou tedy čtvrtí plnou zeleně, kde se místním hezky bydlí a myslím, že by určitě neměnili.