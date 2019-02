Jak jsme žili v Československu. Tento týden v Josefově

Pražský deník připravuje unikátní cyklus Jak jsme žili v Československu. Každý týden zveřejňujeme historické zajímavosti a archivní snímky z jednotlivých pražských čtvrtí z let 1918 až 1992. Podíváme se, jak se za Československa žilo lidem, nahlédneme do kronik a archivů, necháme si vyprávět od místních obyvatel. V dalším díle, který vychází v pátek 22. února, se podíváme do Josefova!

Věděli jste, že… … V roce 1883 se usadí v Praze mladý Gustav Meyrink, který se do ní okamžitě zamiluje, hlavně do magického Josefova plného tajemných uliček. Roku 1894 si Gustav otevřel na Staroměstském náměstí banku, která vzkvétala. Jeho zájem ale vězel v okultismu a v magii, které se oddával. Napsal dokonce několik populárních knih o Golemovi, předsedal populární lóži U Modré hvězdy a po celé Praze byl známý jako čaroděj a mág. To se mu ale nakonec vymstilo, když si v roce 1902 policejní rada Wenzel Olič usmyslel, že jeho bance se daří kvůli kouzelným praktikám jejího majitele a Gustava zatknul. Ve vězení Gustav Meyrink stráví 4 měsíce, ale Oličovi podezření se nepotvrdili. Tou dobou byla však banka dávno v troskách. Jak jsme žili v Československu. Vyšehradu dominuje Slavín a kubismus Přečíst článek › … Golem je populární pražskou legendou. Stvořil ho prý údajně v 16. století rabín Jehuda Löw ben Becalel, aby chránil židy před křesťany. Nakonec ale Golem způsoboval více problémů než užitku, tak mu byl údajně odebrán životodárný šém a samotný Golem byl uložen na půdu Staronové synagogy, kam se od té doby nesmělo vstupovat. Během druhé světové války se tam údajně vypravili dva nacističtí vojáci s rozkazem Golema najít. Ti se však prý už nikdy nevrátili. … Zatímco dnes je Pařížská třída centrem luxusu a jednou z nejdražších adres na bydlení, po druhé světové válce tomu tak nebylo. Komunisté pečovali pouze o Královskou cestu až po Staroměstskou radnici, zatímco rozsáhlé části Starého Města a Josefova chátraly a ukazovaly tak ojedinělým západním turistům pochmurnou kafkovskou tvář Prahy. "Ještě když jsem v sedmdesátých letech studoval na technice, profesoři uváděli Pařížskou jako odstrašující příklad." Potvrzuje historik architektury Zdeněk Lukeš. Gustav Meyrink. Jak jsme žili v Československu. Kbely - čtvrť vojenského letiště Přečíst článek › O projektu Jak jsme žili v Československu Kdo by odolal prohlížet si stará alba a zažloutlé fotografie dokumentující dobu minulou. Jak lidé před sto lety vítali vznik Československa, jaký byl spolkový život, ale i důležité mezníky v uplynulých sto letech ve vašem městě, obci nebo čtvrti. To vše budete nacházet každý pátek na stránkách vašeho regionálního Deníku. Připravili jsme totiž nový naprosto unikátní projekt Deníku Jak jsme žili v Československu, který bude mapovat 100 let od pádu Rakousko-Uherska až po současnost v řadě míst vašeho regionu. Máte doma zajímavé snímky Vaší čtvrti z let 1918 – 1992 nebo byste chtěli vyprávět a podílet se tak na vzniku seriálu? Obraťte se na nás na e-mailové adrese redakce.prazsky@denik.cz. Jak jsme žili v Československu. Letňany - obci dali název uprchlíci z Letné Přečíst článek ›

Autor: Adam Snellgrove