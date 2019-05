Pražský deník připravuje unikátní cyklus Jak jsme žili v Československu. Každý týden zveřejňujeme historické zajímavosti a archivní snímky z jednotlivých pražských čtvrtí z let 1918 až 1992. Podíváme se, jak se za Československa žilo lidem, nahlédneme do kronik a archivů, necháme si vyprávět od místních obyvatel. V dalším díle, který vyjde v pátek 24. května, se podíváme do Jinonic!

Co říkají místní

Kateřina Klobalová

Do Jinonic jsme se přistěhovali před 21 lety a okamžitě jsme se cítili doma. Je to klidná, příjemná čtvrť pro rodinný život. Po Prokopském údolí jsme jezdili s dětmi na kolech, na rybník chodili bruslit a do Sokolovny cvičit. Zamilovala jsem si Jinonice, místo, kde se dá volně dýchat a v centru města jsme za 15 minut. S povděkem sleduji, že se "moje" čtvrť, až na areál Waltrovky, překotně nemění a ponechává si své kouzlo. Potkala jsem tu milé lidi a snad jediné, co bych uvítala, je otevření malých kaváren nebo bistra pro posezení.