Pražský deník připravuje unikátní cyklus Jak jsme žili v Československu. Každý týden zveřejňujeme historické zajímavosti a archivní snímky z jednotlivých pražských čtvrtí z let 1918 až 1992. Podíváme se, jak se za Československa žilo lidem, nahlédneme do kronik a archivů, necháme si vyprávět od místních obyvatel. V dalším díle, který vyjde v pátek 30. srpna, se podíváme do Hrdlořez!

Co říkají místní lidé?

Marek Fraj

Žiju poblíž tramvajové smyčky Spojovací a co vidím jako velké plus, je přehršel zeleně, která je tu, kamkoliv se člověk vydá. Jsou tu krásné lesy a podél lesa dokonce i potok. Jsou tu základní obchody, ale jinak je to v okolí spíše samá hospoda a nic moc jiného. Nejblíže je pak až obchodní dům Harfa anebo Černý most. Dostupnost do centra byla fajn, dokud se nezačala opravovat Spojovací. Teď je to trochu horší. Trnem v oku je Českobrodská, která je hlučná a až příliš frekventovaná, a pro lidi žijící poblíž (což bohužel zahrnuje i mě) je jediným řešením zakoupit si kvalitní špunty do uší.