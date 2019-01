Jak jsme žili v Československu. Tento týden v Horních Měcholupech

Pražský deník připravuje unikátní cyklus Jak jsme žili v Československu. Každý týden zveřejňujeme historické zajímavosti a archivní snímky z jednotlivých pražských čtvrtí z let 1918 až 1992. Podíváme se, jak se za Československa žilo lidem, nahlédneme do kronik a archivů, necháme si vyprávět od místních obyvatel. V dalším díle, který vyjde v pátek 11. ledna, se podíváme do Horních Měcholup!

Nádraží Horní Měcholupy. | Foto: Wikipedia Commons

Co říká o Horních Měcholupech starosta městské části Praha 15 Milan Wenzl?

První konkrétní zápis o samotné Horní obci najdeme v roce 1353. Horní Měcholupy se v novější historii pojily s jinými sousedy. V letech 1850 – 1920 tvořily celek s Petrovicemi a od roku 1994 jsou spojeny s Hostivaří v Prahu 15. V Horních Měcholupech se v současnosti nachází Úřad městské části Praha 15, v budově, která byla postavena jako hotel a následně sloužila jako ubytovna pro dělníky, kteří stavěli okolní panelová sídliště.



Jak jsme žili v Československu. Hostivař - předměstí rostlo v záři reflektorů Přečíst článek › Věděli jste že… … V roce 1938 během všeobecné mobilizace byla část Horních Měcholup využívána jako polní letiště. V roce 1968 pak to stejné místo posloužilo jako shromaždiště tanků při sovětské okupaci. … Horní Měcholupy byly základnou mnoha umělců. Jedním z nich je akademický malíř Ludvík Vacátko (1873-1956), který proslul hlavně svými obrazy koní. Několikrát maloval i portrét prezidenta T. G. Masaryka, jak jinak než v koňském sedle. … O zbourání panského dvora se nějakou dobu jednalo, v úvahu připadala například jeho přeměna v kulturní dům. Nakonec ale vyhráli zástupci demolice a na původním půdorysu „zámečku“ vznikla budova nová, postavená ve funkcionalistickém stylu. Ta sloužila jako úřad a knihovna, posléze jako kulturní centrum Varta. Jak jsme žili v Československu. Kyje - čtvrť s atmosférou venkova Přečíst článek › O projektu Jak jsme žili v Československu Kdo by odolal prohlížet si stará alba a zažloutlé fotografie dokumentující dobu minulou. Jak lidé před sto lety vítali vznik Československa, jaký byl spolkový život, ale i důležité mezníky v uplynulých sto letech ve vašem městě, obci nebo čtvrti. To vše budete nacházet každý pátek na stránkách vašeho regionálního Deníku. Připravili jsme totiž nový naprosto unikátní projekt Deníku Jak jsme žili v Československu, který bude mapovat 100 let od pádu Rakousko-Uherska až po současnost v řadě míst vašeho regionu. Máte doma zajímavé snímky Vaší čtvrti z let 1918 – 1992 nebo byste chtěli vyprávět a podílet se tak na vzniku seriálu? Obraťte se na nás na e-mailové adrese redakce.prazsky@denik.cz. Jak jsme žili v Československu. Stodůlky - sídliště ze zemědělské osady Přečíst článek ›

Autor: Adam Snellgrove