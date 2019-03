Co říká o Holešovicích starosta městské části Praha 7 Jan Čižinský?

Holešovice jsou krásná a osobitá část Prahy, která ukazuje, jak by měl vypadat přerod staré tovární zóny v moderní město. Charakterizuje je intenzivní výstavba, ale také to, že zde staré průmyslové objekty získávají druhou šanci jako bytové domy, kancelářské budovy či sídla umění. Na bubenském nádraží vzniká památník připomínající transporty Židů za druhé světové války a kolem vyroste zcela nová čtvrť, která propojí Holešovice s Letnou. O další propojení Holešovic s pražským centrem se pak postará lávka pro pěší a cyklisty přes Štvanici či plánovaný Rohanský most.

Co říkají místní lidé - Zdena a Václav Fleglovi, emeritní vedoucí Dismanova rozhlasového dětského souboru

Oba jsme holešovickou náplavou, ale už s tímhle koutem Prahy, který je skoro jejím centrem, dokonale srostlou. Několik desetiletí bydlíme v horních Holešovicích, prakticky „na Štrosu“, ještě než se mu tak začalo říkat, v Janovského ulici, v tom jejím krátkém kousku „mezi kostelem a Státní plánovací komisí“. Zažili jsme mnoho proměn okolních opraven punčoch v agitační střediska, poté v obchůdky, zastavárny a herny, případně pobočky peněžních ústavů – a nesmírně nás těší a hřeje, jak se v posledních letech tytéž prostory zaplnily komoditami, které jsou užitečné holešovickým i jiným sousedům. Život se tu stal příjemnějším než kdy jindy, a vůbec si nepřipouštíme, že by to bylo naším staromilstvím: jsme zkrátka – a dobře! – holešovickými milci!

