Jak jsme žili v Československu. Tento týden v Holešovicích

Pražský deník připravuje unikátní cyklus Jak jsem žili v Československu. Každý týden zveřejňujeme historické zajímavosti a archivní snímky z jednotlivých pražských čtvrtí z let 1918 až 1992. Podíváme se, jak se za Československa žilo lidem, nahlédneme do kronik a archivů, necháme si vyprávět od místních obyvatel. V dalším díle, který vyjde v pátek 18. května, se podíváme do Holešovic!

Holešovická tržnice.Foto: Archiv VLP

Co o životě v Holešovicích říkají její obyvatelé?

Tomáš Platil Až na roční pauzu bydlím v Holešovicích 30 let a s postupem času tu vidím samé plusy. Žije to tu ve dne v noci, a každý si přijde na své. Ať už je to pivo, káva, sport nebo kultura. Když mi přijdou ulice a domy těsné, můžu vyrazit do přilehlých parků, kde najdu to samé, co v ulicích. Je jen škoda, že je to na úkor dražšího bydlení.







Co říká o Holešovicích starosta městské části Praha 7 Jan Čižinský Holešovice jsou výjimečné, již svou polohou. Ze tří stran je obklopuje řeka a mají tak jedno z nejdelších nábřeží v celé Praze. Osobité jsou také svým dynamickým rozvojem. V posledních letech se velmi rychle proměnily z někdejší průmyslové zóny ve vyhledávanou rezidenční čtvrť, kde se dobře žije. Do budoucna tu vznikne zcela nová čtvrť kolem nádraží Bubny. Trochu tu scházejí větší zelené plochy, ale Stromovka je na dohled a za zelení na Štvanici mohou občané jezdit přívozem a už se připravuje také nová lávka.





