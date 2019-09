Jak jsme žili v Československu. Tento týden v Hodkovičkách

Pražský deník připravuje unikátní cyklus Jak jsme žili v Československu. Každý týden zveřejňujeme historické zajímavosti a archivní snímky z jednotlivých pražských čtvrtí z let 1918 až 1992. Podíváme se, jak se za Československa žilo lidem, nahlédneme do kronik a archivů, necháme si vyprávět od místních obyvatel. V dalším díle, který vyjde v pátek 20. září, se podíváme do Hodkoviček!

Téma o neprodejných domech podnikatelského baroka, snímek je ze dne 18. července 2019. Na snímku je ulice Nad údolím, Praha 4 - část obce Hodkovičky. | Foto: Deník / Martin Divíšek

Co říká o Hodkovičkách starostka městské části Praha 4 Irena Michalcová? Hodkovičky jsou specifickou a unikátní částí Prahy 4, ale která čtvrť či lokalita u nás na „čtyřce" takovou není… S dalšími čtvrtěmi naší městské části spojuje Hodkovičky nejen fakt, že byly kdysi připojeny k Velké Praze a po různých administrativních a teritoriálních veletočích skončily a zůstaly součástí Prahy 4, ale hlavně to, že ve středověku byly majetkem vyšehradské kapituly. Více méně stejný nebo alespoň podobný je také původní zemědělský a zahradnický způsob obživy jejích obyvatel. Jak jsme žili v Československu. Staré Město - čtvrť Vontů a lehkých žen Přečíst článek › Hodně se změnilo v předminulém století s touhou Pražanů mít svá letní sídla daleko od ruchu velkoměsta, ale zase ne moc daleko od civilizace. Část Hodkoviček se proměnila ve vilovou čtvrť plnou zajímavých staveb. Ne náhodou si je jako místo pro život vybrala řada osobností, mimo jiné dlouholetý kancléř prezidenta Masaryka Přemysl Šámal či oblíbený zpěvák našich babiček Rudolf Cortés. Dnes tu na ploše dvou kilometrů čtverečních, v krásném přírodním prostředí, žije 3.500 obyvatel Prahy 4, věřím, že šťastně a spokojeně. Věděli jste, že… … svou vilu měl v Hodkovičkách také režisér Martin Frič, autor filmů Cesta do hlubin študákovy duše nebo dvojfilmu Císařův pekař, Pekařův císař. Architekt Ladislav Žák se ve Fričových službách postaral o vybudování vily zaobleného tvaru s pásovými okny a několika terasami, která je dnes památkově chráněná a patří k vrcholům funkcionalismu v Česku. Jak jsme žili v Československu. Hradčany - čtvrť vládců a paláců Přečíst článek › … Hodkovičky jsou místem, kde se v roce 1978 odehrála jedna známá česká vražda. Čtyřiadvacetiletý Antonín Vorel, kterého nechali kvůli dřívějším sexuálním útokům vykastrovat, zde ze vzteku nad svým osudem zavraždil škrcením a 34 ranami nožem zmatenou seniorku, která špatně vystoupila z autobusu a bloudila po sousedství.

Autor: Adam Snellgrove