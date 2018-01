Jak jsme žili v Československu. Tento týden v Hodkovičkách

Pražský deník připravuje unikátní cyklus Jak jsem žili v Československu. Každý týden zveřejňujeme historické zajímavosti a archivní snímky z jednotlivých pražských čtvrtí z let 1918 až 1992. Podíváme se, jak se za Československa žilo lidem, nahlédneme do kronik různých spolků, sportovních klubů, zájmových sdružení a dalších. V dalším díle, který vyjde v pátek 26. ledna, se podíváme do Hodkoviček!

Kaplička sv. barotoloměje v Hodkovičkách. Foto: Archiv

Co o životě v Hodkovičkách říkají jeho obyvatelé dnes?

Jarmila Víchová, v Hodkovičkách žije asi 40 let

„Já tady žiju pro děti. Je to 23 let, co jsem si tu otevřela papírnictví. Sama mám tři děti, takže jsem se znala s učitelkami a se všemi okolo a papírnictví tu bylo potřeba. Tehdy to tu bylo jako na vesnici, to tu projelo jedno auto za den, dnes je to tu oproti dřívějšku jako na Václaváku. Pořád je to tu ale krásný. Je tu zeleň, děti tu můžou jezdit na kole, se psy se tu chodí. Prostě se nám tu líbí.“

Co říká o Braníku starosta MČ Prahy 4 Petr Štěpánek?„Z dob, kdy byly Hodkovičky rekreační oblastí za Prahou, zůstaly zelené svahy kolem Zátišského potoka. Díky nim jsou Hodkovičky bydlením v zeleni.“



O projektu Jak jsme žili v ČeskoslovenskuKdo by odolal prohlížet si stará alba a zažloutlé fotografie dokumentující dobu minulou. Jak lidé před sto lety vítali vznik Československa, jaký byl spolkový život, ale i důležité mezníky v uplynulých sto letech ve vašem městě, obci nebo čtvrti. To vše budete nacházet každý pátek na stránkách vašeho regionálního Deníku. Startuje totiž nový naprosto unikátní projekt Deníku Jak jsme žili v Československu, který bude mapovat 100 let od pádu Rakouska - Uherska až po současnost v řadě míst vašeho regionu. Máte doma zajímavé snímky z vaší městské čtvrti z těchto let? Pošlete nám je s komentářem na redakce.prazsky@denik.cz.