Jak jsme žili v Československu. Tento týden v Hlubočepích

Pražský deník připravuje unikátní cyklus Jak jsme žili v Československu. Každý týden zveřejňujeme historické zajímavosti a archivní snímky z jednotlivých pražských čtvrtí z let 1918 až 1992. Podíváme se, jak se za Československa žilo lidem, nahlédneme do kronik a archivů, necháme si vyprávět od místních obyvatel. V dalším díle, který vychází v pátek 2. srpna, se podíváme do Hlubočep!

Co říká o Hlubočepích starosta městské části Praha 5 Daniel Mazur?

Hlubočepy jsou domovem několika občanských sdružení a sportovních oddílů a také vstupní branou do Prokopského údolí. Snažíme se tu pomáhat veřejnému prostoru a zlepšit podmínky pro relaxaci a sport. Pod Děvínem máme jedno fotbalové hřiště, kde působí FK Zlíchov, v srdci Hlubočep se radnice snaží realizovat další. V obou případech radnice jedná o výkupu nebo pronájmu pozemků, aby mohly být oba prostory pro sport plnohodnotně využívané.

Řešíme také budoucí využití některých nemovitostí. Začínáme dlouho plánovanou rekonstrukci Raudnitzova domu a jeho přestavbu na dům pro seniory. Rozvoj ZŠ Pod Žvahovem netřeba připomínat, ale jde nám i o budoucnost staré nádražní budovy nebo budovy č.p. 748 uvnitř Prokopského údolí. První sice stále vlastní České dráhy, ale obě potřebují rekonstrukci a pro obě si představuji jako ideální využití spolkovou činnost související s ochranou přírodního parku a případně fungování jako občerstvující a inspirativní zastávky pro výletníky.

Věděli jste, že…

… Jméno Barrandov vymyslel otec prezidenta Václava Havla, ing. Václav Havel. K názvu ho inspirovala bronzová deska, která byla umístěna ve skále náhorní planiny nad Prahou a turistům připomínala pobyt francouzského vědce a přítele českého národa Joachima Barrandeho, kterého proslavily nálezy trilobitů.

…Vrch Děvín dostal svůj název podle pověsti o dívčí válce. Dívky si podle legendy postavily svůj hrad na Děvíně a muži na Vyšehradě. Po smrti Ctirada a sebevraždy zoufalé Šárky vyrazila Vlasta se svou armádou žen proti mužům na Vyšehradě. Její vojsko bylo ale poraženo a ona sama zabita. Podle pověsti pak muži Děvín spálili a všechny zbylé ženy podmanili.

Autor: Adam Snellgrove