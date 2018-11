Jak jsme žili v Československu. Tento týden v Hloubětíně

Pražský deník připravuje unikátní cyklus Jak jsme žili v Československu. Každý týden zveřejňujeme historické zajímavosti a archivní snímky z jednotlivých pražských čtvrtí z let 1918 až 1992. Podíváme se, jak se za Československa žilo lidem, nahlédneme do kronik a archivů, necháme si vyprávět od místních obyvatel. V dalším díle, který vyjde v pátek 9. listopadu, se podíváme do Hloubětína!

Zámek v Hloubětíně v roce 1939.Foto: ČTK

Co říkají místní lidé?

Eduard KopáčekV Hloubětíně se žije dobře. Je to část města, kde jezdí 24 hodin denně dvě tramvajové linky do centra, takže třeba v pátek a v sobotu po flámu jezdí nočka z Lazarské domů každých 10 minut. Hloubětín, to jsou především domkaři a lidi ze starších sídlišť, takže tam nejsou v takové míře zastoupeny neduhy jiných pražských sídlišť. To, co se hodně nepovedlo je stanice metra. Dříve bylo u Havany krásné náměstí s lavičkami a kulturní dům (s restaurací a s výčepem s tankovým pivem). Místo toho je nevzhledný a nepříjemný prostor, kde se snad pokazilo, co se dalo. Z kruhového pavilonu, kdysi cukrárny inspirované nejznámější cukrárnou na Kubě, je dneska sklepní kasino a zbytek domu chátrá.





Štěpánka Kopřivová a František KonečnýHloubětín vnímáme jako velké sídliště. Nemá vlastní kulturní zázemí. Nemá charakter "města ve městě", jako třeba Vinohrady. Hloubětín nemá ani jasné centrum a nefungují tu absolutně žádné sociální vazby, dokonce ani restaurace nemají štamgasty. Kdyby nebylo metro a skrz něj velmi snadné spojení do centra, žít v Hloubětíně by upřímně nebylo nic moc. Ale máme tu pěkný moderní slunečný byt v novostavbě, za rozumný pronájem.





O projektu Jak jsme žili v Československu

